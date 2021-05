Na środku ekranu widoczny jest duży zegar, co nijak ma się do dzisiejszego wyglądu lockscreena, gdzie prym wiedzie lista powiadomień. Niewykluczone, że zmiana dosięgnie też zwykłego widoku, gdzie zamiast listy ikon aplikacji z powiadomieniami, wyświetlona będzie po prostu liczba powiadomień zaraz obok zegarka. Dopiero po wykonaniu gestu będziemy mogli zapoznać się z dokładną listą i rodzajem powiadomień, co chyba jest dobrą wiadomością dla każdego, kto nie przepadał za tłoczącą się listą ikonek na szczycie ekranu.

Jeśli Google zamknie tę apkę, to się naprawdę wkurzę. Stack jest genialnym skanerem!

Oczywiście zaprezentowane przez Prossera wideo rodzi też innego rodzaju pytania – czy smartfon użyty w klipie to nadchodzący Pixel 6? Gdy przyjrzymy się grafikom, które pokazał wcześniej autor wideo, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia ze sneak peakiem nowego modeli Pixela. Ale czy Google zdecydowałoby się na taki krok kilka miesięcy przed premierą nowego urządzenia?