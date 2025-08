Irytuje Cię ten przycisk w aplikacji Spotify? Wiemy, jak się go pozbyć!

Spotify w końcu pozwala wyłączyć kontrowersyjny przycisk „Utwórz” z dolnego paska nawigacji. Co to oznacza dla użytkowników i jak to zrobić? Oto szczegóły nowej aktualizacji, która na pewno ucieszy wiele osób.

Możesz już usunąć przycisk „Utwórz” z dolnego paska w Spotify

Przycisk „Utwórz”, który zagościł na głównym pasku Spotify, od miesięcy budził mieszane uczucia. Dla jednych był ułatwieniem, dla innych zbędnym balastem w codziennym korzystaniu z aplikacji. Osobiście należę do tej pierwszej grupy. Pamięć mięśniowa robi swoje i nowa ikonka po prawej stronie tylko mnie irytowała. Wygląda na to, że nie byłem jedyny. Serwis wprowadził właśnie zmiany, o które proszono od jakiegoś czasu – przycisk można wreszcie wyłączyć. Sprawdzamy, jak to zrobić i dlaczego warto.

Spotify regularnie testuje nowe rozwiązania w interfejsie swojej aplikacji, ale nie wszystkie spotykają się z entuzjazmem. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych dodatków ostatnich miesięcy był przycisk „Utwórz” na dolnym pasku nawigacyjnym. Dostęp do niego był może wygodny, ale dla wielu osób zbędny. W najnowszej aktualizacji platforma poszła wreszcie po rozum do głowy i pozwala go wyłączyć. Nowa opcja trafiła już na Androida i iOS, a jej aktywacja jest banalnie prosta.

Jak usunąć przycisk „Utwórz” a aplikacji Spotify?

Przycisk „Utwórz” miał ułatwiać tworzenie nowych playlist, playlist współdzielonych, miksów „Blend”, list generowanych przez AI i sesji „Jam”. Choć funkcje same w sobie były przydatne, wielu użytkowników uznało, że nie zasługują na osobne miejsce w głównym interfejsie aplikacji. Teraz Spotify odpowiedziało na głosy społeczności.

Aby wyłączyć przycisk, należy:

Stuknąć w zdjęcie profilowe w aplikacji mobilnej, Wejść w „Ustawienia i prywatność”, W sekcji „Wyświetlane treści” przełączyć opcję „Przycisk Utwórz”.

Jeśli korzystasz ze Spotify na kilku smartfonach lub tabletach, musisz wyłączyć przycisk osobno na każdym z nich. Zmiana nie synchronizuje się automatycznie.

To mała, ale znacząca aktualizacja, która pokazuje, że Spotify zaczyna bardziej słuchać swoich użytkowników – przynajmniej w sprawach interfejsu. No, chyba że ktoś „na górze” zdał sobie sprawę z tego, że tworzenie playlist nie jest funkcją pierwszej potrzeby...

