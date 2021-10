AMD Zen3+ obiecuje 15-20% wzrostu wydajności, nadal na AM4

5 lat architektury AMD Zen

Procesory Ryzen pozwoliły AMD powrócić nie tyle może na szczyt, co do skuteczniejszej rywalizacji z Intelem. 5 lat temu akcje firmy wyceniany były w okolicach 6 USD, podczas gdy na zamknięciu wczorajszej sesji w Nowym Jorku kosztowały już ponad 109 USD, czyli blisko swojego rekordu. W ciągu tych 5 lat firma dokonała ogromnego postępu, a każda kolejna generacja architektury Zen pozwala jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, nie tylko za sprawą dodatkowych rdzeni.

Na początku przyszłego roku zadebiutują najprawdopodobniej procesory Ryzen z serii 6000, które będą iteracją obecnej architektury Zen 3. Będzie to też ostatnia generacja zgodna z podstawką AM4, która obecna jest z nami właśnie od premiery pierwszych procesorów Ryzen. To również duże osiągnięcie AMD, że bez zmiany podstawki udało się tak znacznie poprawić wydajność procesora. Intel zmienia podstawkę średnio co 2 lata argumentując to między innymi kwestią innowacji. Wiele wskazuje też na to, że ten ostatni rozdział historii AMD4 również będzie chwalebny, bo nowe procesory z technologią 3D V-Cache zapowiadają się bardzo okazale.

3D V-Cache zwiększa wydajność w grach

O technologii 3D V-Cache usłyszeliśmy po raz pierwszy w połowie tego roku. AMD planuje montować szybką pamięć cache na swoich chipletach, co pozwoli na znaczne przyśpieszenie operacji wymagających dużej przepustowości. Jak wynika z wykresu opublikowanego podczas niedawnej prezentacji, procesor wyposażony w 192 MB dodatkowej pamięci V-Cache jest nawet o 25% wydajniejszy od podobnego układu bez tej pamięci. Skok wydajności jest zatem bardzo wyraźny i ku uciesze graczy, dotyczył będzie w dużej mierze właśnie gier. Na tym polu AMD raczej zawsze odstawało od Intela, ale wygląda na to, że Ryzen 6000 może być mocno konkurencją dla Alder Lake.

W przyszłym roku AMD zaprezentuje też nowe układy mobilne z rodziny Ryzen, w których skupiono się na jeszcze lepszym zarządzaniu energią. Wygląda więc na to, że początek 2022 roku będzie bardzo ciekawy. Natomiast pod koniec roku możemy spodziewać się układów bazujących na architekturze Zen 4, które skorzystają z nowej podstawki i wsparcia dla pamięci DDR5 i PCIe 5.0. Zapowiada się bardzo ciekawe 12 miesięcy.