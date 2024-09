Te konsole podbiły rynek, a teraz dostaną lepszy procesor

Wygląda na to, że przenośne konsole pokroju ASUSa ROG Ally oraz Lenovo Legion Go cieszą się jednak całkiem sporą popularnością. Na tyle dużą, że AMD szykuje dla nich nowy procesor i to już na początku przyszłego roku.

AMD Z2 Extreme

Nintendo odkryło rynek przenośnych konsol lata temu, ale wygląda na to, że pomimo całkiem niezłych możliwości Switcha, jest jeszcze niewykorzystana nisza. Steam Deck pokazał, że gry z komputerów PC możemy już dzisiaj bez większych problemów uruchamiać na urządzeniach, które są niewiele większe niż wspomniany Switch. Co więcej oferują przy tym całkiem niezłą jakość grafiki i dają dostęp do pokaźnej biblioteki tytułów. Nic więc dziwnego, że w ostatnich miesiącach mamy wysyp takich urządzeń, począwszy od ASUSa ROG Ally. AMD przygotowało dla nich nawet dedykowany procesor z serii Z, który niedługo zostanie zastąpiony nowszym modelem.

Według najnowszych informacji jakie pojawiły się na portalu Digital Trends, procesor AMD Z2 Extreme ma zadebiutować już na początku przyszłego roku. Będzie on bazował na najnowszej architekturze AMD - Strix Point, która wykorzystuje rdzenie CPU zbudowane w architekturze Zen 5. Co prawda Zen 5 póki co nie zachwyca swoją wydajnością, ale ma spory potencjał aby stać się bardziej oszczędnym układem. Szczególnie jeśli połączymy go z lepszym układem graficznym. To w rezultacie może przełożyć się na dłuższy czas pracy konsoli bez dostępu do zasilania, co było największym zarzutem względem tych małych urządzeń.

Niemal pewne jest, że AMD Z2 Extreme w pierwszej kolejności trafi do ASUSa, czyli prawdopodobnie zadebiutuje w konsoli ROG Ally 2. AMD współpracuje jednak z wieloma partnerami i wygląda na to, że pierwsze urządzenia mogą być już nawet w fazie testów. Na gotowe urządzenia będziemy musieli jednak poczekać prawdopodobnie nawet do wiosny. Jeśli zatem planujecie zakup przenośnej konsoli do gier PC, to może warto jednak poczekać pół roku i zobaczyć co przyniesie nowa generacja tych urządzeń. Elementów do poprawy jest znacznie więcej niż sam procesor, choć to od niego wszystko się przecież zaczyna.

źródło: Digital Trends