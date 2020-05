AMD bije Intela 10. generacji w pojedynku Acerów Swift 3 (i MacBooka Pro)

AMD bije kuzyna i MacBooka Pro

Dziennikarze portalu laptopmag.com dostali ostatnio w swoje ręce dwa laptopy Acer Swift 3, z których pierwszy wyposażono w procesor Intela Core i5-1035G1U a drugi w dzieło inżynierów AMD Ryzen 7 4700U CPU. Co ciekawe, pomimo że wersja z AMD posiada procesor z wyższej serii, kosztuje i tak o 50 dolarów mniej niż komputer z Intelem. W testach Geekbench 5 produkt czerwonych nie pozostawił żadnych złudzeń, 4862 przeciwko 3432 pkt to druzgocące zwycięstwo. Co ciekawe Acer pokonał też o prawie 500 pkt 13-calowego MacBooka Pro z Core i5-1030NG7 CPU na pokładzie.

Vega robi Intelowi UHD jesień średniowiecza

Jeszcze większą przepaść wykazały testy zintegrowanych procesorów graficznych. Znajdująca się na pokładzie Ryzena Vega, osiągnęła w teście 3DMark Fire Strike 2847 pkt, a intelowski UHD dociągnął raptem do 1635 pkt. Oba komputery przetestowano grając w Dirt 3, gdzie Vega wyciągnęła 77 fps, a Intel UHD 44 fps. Może jednak Intel nie powinien porzucać pomysłu z dodawaniem grafiki AMD do swoich procesorów? Jego zintegrowane układy ostatnio nie mają się czym pochwalić.

Praca na baterii, pada ostatni bastion Intela

W poprzednich latach wybór AMD pozwalał dobrać procesor o wystarczających parametrach, ale w porównaniu do Intela płaciliśmy za to znacznie krótszym czasem pracy na baterii. Wygląda, że te czasy także odchodzą w niepamięć. W omawianym teście Swift z Intelem pracował przez 7 godz. 31 minut, podczas gdy wersja z AMD, w tych samych warunkach osiągnęła wynik… 11 godzin i 9 minut. Jeśli testującym nie trafiła się jakaś niesprawna wersja, to jest jeszcze bardziej druzgocąca porażka niż w przypadku porównania wydajności GPU. W połączeniu z wspomnianą wcześniej różnicą w cenie, 649$ za laptop z Ryzenem i 699 $ za laptop z i5, okazuje się, że nic nie przemawia za inwestowaniem w laptopa z 10-tą generacją procesorów z rodziny Core.

Intel ma problemy, duże problemy

Jeśli takie wyniki potwierdzą się w kolejnych testach laptopów, Intel może mieć jeszcze większe problemy niż obecnie. Dziś tej firmie zgadzają się jedynie wyniki finansowe. Poza tym z każdej strony nadciągają kolejne problemy i afery. Procesory dla komputerów stacjonarnych już jakiś czas temu zaczęły mieć zdecydowanie gorszy stosunek jakości do ceny, od tego, co oferuje AMD. Co chwilę wybuchają afery związane z dziurami bezpieczeństwa i błędami w architekturze ich produktów.

Jeśli AMD uda się w końcu przełamać na rynku laptopów, chyba przyjdzie czas na pożegnanie się z horrendalną marżą niebieskich, sięgającą ostatnimi czasu 60%. A przecież do problemów Intela w niedalekiej przyszłości może dołączyć się wzrost popularności procesorów w architekturze ARM, które pojawiają się tak w produktach konsumenckich (Windows on ARM, a za chwilę zapewne Apple), jak i w serwerowniach.

Zabawnie w tym kontekście brzmią plany Intela, których chciałby dołączyć do AMD i nVidii jako producent niezintegrowanych kart graficznych. Wydaje się, że skoro nie radzą sobie nawet na niedawno prawie zmonopolizowanym przez siebie polu układów CPU, powinni zacząć raczej gruntowne reformy wewnętrzne, a nie zdobywać rynek, na którym nie mają dużego doświadczenia. Tym bardziej że ich zintegrowane układy GPU też przestały błyszczeć i stały się co najwyższej przeciętne. A przecież znając Intela, swoje karty graficzne chciałby wycenić zapewne na poziomie nVidii, a nie AMD. Czy po tych wszystkich wtopach z ostatnich lat, ktoś w Was zaryzykowałby zakup drogiej karty graficznej od tego producenta? Ja chyba nie.



Źródło: www.laptopmag.com