Jaki zestaw filmów i seriali przekonałby Was do wykupienia nowego abonamentu? Klasyki? Same nowości? A może połączenie tego wszystkiego? Widmo nowego VOD w Polsce daje do myślenia.

Doskonale pamiętam czasy, gdy Netflix wchodził do Polski, Prime Video otwierało się na nasz rynek, a HBO GO stawało się niezależną od umów z operatorami usługą. Każde takie wydarzenie sprawiało, że cieszyliśmy się z większego wyboru i wygodniejszych warunków do oglądania, ale w ostatnich latach sytuacja zaczęła się zmieniać. W tym roku doczekamy się przemiany HBO GO w HBO Max, debiutu Disney+ i SkyShowtime, ale następne miesiące mogą nam przynieść jeszcze jedną usługę.

AMC+ ma sporo atutów - takie seriale uwielbiają wszyscy

Ekspansja AMC+ jest trochę nietypowa, bo usługa jest częścią innych usług, a czasami działa niezależnie. W jeszcze innych regionach treści AMC są rozbite pomiędzy różne stacje telewizyjne i platformy VOD, więc skonsolidowanie wszystkich tytułów pod jednym szyldem byłoby dość problematyczne w niektórych lokalizacjach. Należy do nich Polska, ale zapowiedź pojawienia się AMC+ w Nowej Zelandii, Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii sprawia, że możemy zacząć zastanawiać się, co z polskim rynkiem. Żadnych konkretów na temat ewentualnego pojawienia się AMC+ w Polsce nie mamy, ale wcale nie byłbym zdziwiony chęcią uniezależnienia się.

Patrząc na zestawienie tytułów AMC trudno nie być pod wrażeniem. Jednym z najbardziej znanych seriali jest "The Walking Dead" oraz jego spin-offy, ale na nich lista się nie kończy. To także fenomenalny i wielokrotnie nagradzany "Mad Men", "Breaking Bad", którego nie muszę przedstawiać i jego spin-off "Zadzwoń do Saula". "Preacher", "NOS4A2" czy "Syn" też były nieźle odebrane, a 1. sezon "Terroru" oraz "Creepshow" to ciekawe propozycje dla fanów filmów/seriali grozy. I jest jeszcze niedostępny nigdy w Polsce "The Killing", który powstał na AMC, wędrował z Netfliksa do Prime Video, ale być może stacja domowa zdołałaby wreszcie zaoferować ten tytuł widzom znad Wisły. Na koniec, jako wisienka na torcie, "Hell on Wheels" które również nie dotarło do szerszego grona odbiorców w naszym kraju.

AMC+ w Polsce? To byłaby dobra i zła wiadomość

I niby łatwo mi dostrzec plusy ewentualnego wprowadzenia AMC+ do Polski, bo może wtedy na bieżąco i w jednym miejscu oglądalibyśmy wszystko w ramach uniwersum "The Walking Dead" czy doczekalibyśmy się pojawienia wielu tytułów, którymi nas nie uraczono w Polsce, to jednak dodanie do listy rachunków dodatkowych 36 złotych za następną usługę VOD nie brzmi za dobrze. Tym bardziej, że przed końcem 2022 z łatwością lista platform, które można/warto subskrybować wynosi w okolicach 5. Na szczęście nadal możemy szybko wyłączać jeden abonament i uruchamiać drugi, bo aktywacja obejmuje tylko 1 miesiąc zobowiązania. I to chyba tak naprawdę jedyna prawdziwa zmiana wobec klasycznej telewizji (oprócz swobody w oglądaniu kiedy chcemy i na czym chcemy), której tak nie cierpieliśmy. Cotygodniowe premiery wracają do łask, nowości trudno się przegląda i jeszcze trudniej być na bieżąco.