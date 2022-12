Amazon został cichym bohaterem Ukrainy. Jak?

Od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę międzynarodowi giganci technologiczni oferowali swoją pomoc w postaci rozwiązań technicznych i różnorakich zbiórek. Jednym z nich jest Amazon, który aktywnie zapewniał żywność, zabawki i środki medyczne. Był to zaledwie dodatek, bo główna inwestycja skupiła się na dostarczeniu infrastruktury, pozwalającej na wykonanie kopii zapasowej niezbędnych danych państwowych. Amazon przeznaczył na to górę pieniędzy.

Miliony na dyski wielkości walizki

24 lutego – w dniu rozpoczęcia inwazji – Liam Maxwell, jeden z dyrektorów Amazon Web Services, spotkał się z ambasadorem Ukrainy, Vadymem Prystaiko, w celu omówienia możliwej współpracy. Postanowiono wtedy, że kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa dla wrażliwych danych rządowych i administracyjnych, które mogą ulec zniszczeniu podczas uszkodzenia infrastruktury krytycznej.

Dyski Snowball Edge w specjalnych pudłach lądowały w Krakowie, skąd później transportowano je przez granicę. / Źródło: Amazon

Amazon przeznaczył 75 milionów dolarów na wdrożenie jednostek Snowball Edge – dysków półprzewodnikowych wielkości walizki, transportowane na Ukrainę przez polską granicę. Mychajło Fedorow – minister cyfryzacji – podziękował Amazon Web Services, mówiąc wprost, że udzielona pomoc uratowała ukraiński rząd i gospodarkę. Dodał także, że jest to „najbardziej zaawansowana technologicznie wojna w historii ludzkości”.

Dzięki AWS studenci i uczniowie mogą kontynuować naukę za granicą

Amazon pochwalił się w oświadczeniu, że wspólnymi siłami udało się uratować ponad 10 milionów gigabajtów danych rządowych i ekonomicznych, w tym informacje z „27 ukraińskich ministerstw, 18 ukraińskich uniwersytetów, największej zdalnej szkoły K-12, oraz dziesiątki innych z firmy sektora prywatnego”. Ponadto to krytyczne dane dotyczące gospodarki, bankowości, systemu podatkowego czy rejestrów majątkowych, które nie mogą wpaść w ręce Rosjan.

„AWS wniósł jeden z największych wkładów w zwycięstwo Ukrainy, zapewniając ukraińskiemu rządowi dostęp i zasoby do migracji do chmury i zabezpieczenia krytycznych informacji” – Mychajło Fedorow

W tym momencie trwa 61 migracji danych rządowych do AWS i oczekuje się, że najbliższym czasie liczba ta znacząco wzrośnie. Już teraz dane są wykorzystywane przez tysiące uczniów i studentów, którzy ubiegają się o zezwolenie na kończenie edukacji poza krajem.

Źródło: Amazon

Dzięki przeniesieniu danych do AWS mogą udowodnić ukończone studia lub posiadany tytuł naukowy. Wykorzystują je także naukowcy i pracownicy akademiccy, by zachować badania i kontynuować prace.

„Kiedyś zakładaliśmy, że tak właśnie jest na wojnie – wszystko ulega zniszczeniu i trzeba odbudowywać z niczego. Ale migrując do bezpiecznej chmury, rząd i jego służby obywatelskie mają przewagę”. – Liam Maxwell, dyrektor zespołu Government Transformation w AWS

Dane, które można za pomocą bezpiecznej sieci przenieść bezpośrednio do chmury, są na bieżąco wysyłane do AWS. Krytyczne informacje rządowe są składowane w dyskach Snowball Edge, a następnie transportowane do Amazon, gdzie następuje proces zapisywania w chmurze. Taki tryb działania ma funkcjonować – według podpisanej przez strony umowy – przynajmniej do 2023 roku.

Nie wiadomo, czy Amazon udzielał już kiedyś takiej formy wsparcia, ale od momentu wybuchu wojny o użyczenie infrastruktury AWS poprosiło już kilka krajów z Azji Wschodniej.

Stock image form Depositphotos