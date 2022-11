Druga generacja Amazon Echo Show 8 trafia do przedsprzedaży

Ekran połączony z głośnikiem to nic nowego, Google ma swoje Nest Huby, a Amazon głośniki Echo Show w wersja z ekranem o przekątnej 5, 8 i 10 cali. Środkowy model został teraz odświeżony i oficjalnie trafia do sprzedaży w Polsce w wersji międzynarodowej. Nadal co prawda Alexa nie obsługuje komend głosowych po polsku, ale można korzystać z asystenta po angielsku. Poza tym mamy do dyspozycji nowy wyświetlacz HD o przekątnej 8 cali, który może posłużyć do wyświetlania zdjęć, oglądania seriali z Amazon Prime lub Netfliksa oraz prowadzenia wideo rozmów. Wbudowana w prawy górny róg szerokokątna kamera o rozdzielczości aż 13 Mpix oferuje funkcję, która podąża za rozmówcą, dzięki temu zawsze będziemy w centrum kadru. Urządzenie zostało wycenione na 649,99 zł, a do pierwszych klientów trafi pod koniec stycznia.

„Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą ofertę urządzeń Echo w Polsce o wersję międzynarodową Echo Show 8” – powiedział Eric Saarnio, wiceprezes Amazon Devices International. „W przypadku Echo Show 8 kierowaliśmy się tym, aby zapewnić naszym klientom jeszcze atrakcyjniejsze i użyteczniejsze rozwiązanie – wprowadziliśmy potężną kamerę, cyfrowe funkcje przemieszczania i powiększania obrazu podczas wideorozmów, a także dodaliśmy możliwość uzyskania bezpiecznego dostępu do wbudowanej w urządzenie kamery, dzięki czemu można zdalnie sprawdzić, co się dzieje w domu pod naszą nieobecność”.

Poza ekranem do dyspozycji mamy też dwa głośniki, które zapewniają dźwięk stereo i wsparcie dla takich aplikacji jak Amazon Music czy Spotify. Kamera może posłużyć do monitorowania domu, a także wykrywania ruchu i wywoływania na tej podstawie określonych zdarzeń. Dzięki współpracy Alexy z urządzeniami smarthome, możliwości te są całkiem spore. Począwszy od włączania/wyłączania światła, przez odgrywanie muzyki, po uruchamianie ekspresu do kawy. Świetnie sprawdzi się np. jako dodatkowy ekran w kuchni albo ramka do zdjęć, która będzie sobie niewinnie stała w salonie. Alexę można też tak skonfigurować, aby rozpoznawała określone dźwięki, np. płacz dziecka, szczekanie psa, kaszel czy chrapanie, co spowoduje automatycznie wykonanie określonych działań.