Ależ prezent dla fanów Mass Effecta! Amazon zaprasza ich przed telewizory

7 listopada to wyjątkowa data dla wszystkich fanów serii gier Mass Effect. To właśnie wtedy przypada N7 Day, czyli coroczne święto miłośników gier autorstwa Electronic Arts. Tym razem o huczną oprawę zadbał Amazon, sprawiając fanom gry sporą niespodziankę. Już wkrótce będą mogli przygotować popcorn i zasiąść w fotelach, by śledzić fabułę serialu osadzonego w ich ulubionym uniwersum.

