Amazon tworzy serial na podstawie gier Mass Effect. Oby z rozmachem!

Do tej pory wyszły zaledwie trzy odcinki Koła czasu - serialowej ekranizacji książek fantasy autorstwa Roberta Jordana - i to wystarczyło, żeby pobić wszelkie rekordy Amazon Prime Video. Jak przyznaje sama Jennifer Salke, Koło czasu jest najlepiej oglądanym serialem tego roku i już należy do TOP 5 seriali wszech czasów Prime Video. Chociaż Salke nie podała dokładnych liczb, to nie jest tajemnicą, że oglądalność przekroczyła najśmielsze oczekiwania.

Z tego względu Amazon nie ma zamiaru się zatrzymywać w produkcji seriali fantasy. Jak zdradziła Salke w rozmowie dla Deadline.com, Amazon Studios finalizuje już umowę na możliwość ekranizacji kultowej serii gier science fiction wydawanej przez Electronic Arts - Mass Effect otrzyma swój własny serial!

Według pierwszych doniesień, Amazon nie ma zamiaru oszczędzać na serialu Mass Effect. Przypomnijmy, że Koło czasu miało budżet opiewający na 100 milionów dolarów, a nadchodzący wielkimi krokami serial Lord of the Rings kosztował aż 400 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę fabułę, Mass Effect nie może znaleźć się na samym dole tej listy.

Salke zdaje sobie jednak z tego doskonale sprawę i jest pewna tego projektu. Jak sama przyznaje:

Zobaczycie, jak nadal inwestujemy we wszelkiego rodzaju gatunki fantasy. W studiu mamy zespół skupiony na jednym gatunku, który niestrudzenie współpracuje z naszymi kreatywnymi partnerami. Możecie spodziewać się więcej.

Za serię gier Mass Effect odpowiedzialne jest BioWare i Electronic Arts. Pierwsza część cyklu, skupiająca się na losach żołnierza Sheparda, mającego za zadanie obronić Drogę Mleczną, pojawiła się w 2007 roku, od razu podbijając serca fanów. Następnie doczekaliśmy się kolejnych dwóch części oraz kilku spin-offów, z czego kilka ukazało się nawet na urządzeniach mobilnych. Jeśli nie mieliście okazji zagrać lata temu w oryginalną trylogię, to żadna strata. W maju tego roku premierę miało Mass Effect Legendary Edition, zawierające odświeżone wszystkie trzy części.

Po porażce jaką okazał się Mass Effect: Andromeda, BioWare stworzyło Anthem. To, pomimo wielkich planów, wcale nie wypadło lepiej. Podczas tegorocznego N7 Day twórcy ogłosili na Twitterze, że Andromeda to nie był koniec i seria powróci.