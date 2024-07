Amazon rezygnuje z dalszego wspierania Astro for Business

Fot. Sklep Amazon

Zaledwie w środę klienci korzystający z Astro for Business otrzymali maila od Amazona z informacją, że wsparcie ich robotów wkrótce dobiegnie końca. Jak podaje TechCrunch: obecnym celem przedsiębiorstwa jest skupienie się jedynie na domowej wersji wspomnianego urządzenia. Astro for Business zostanie wyłączone z użytku 25 września tego roku. Amazon apeluje, aby klienci poddali je recyklingowi, który firma sama prowadzi. Koszta wysyłki pokryłaby globalna marka Bezosa.

Cena standardowa modelu Business wynosiła 2350 dolarów. Całości towarzyszył plan miesięcznej subskrypcji podzielony na trzy usługi, z czego dwie były dodatkowe. Można było je nabyć w cenie:

60 dolarów - obowiązkowa usługa umożliwiająca programowanie tras.

99 dolarów - wsparcie i monitorowanie robota przez pracownika.

20 dolarów - alarm Ringi i czujniki ruchu.

Oczywiście razem z tą decyzją opłaty za subskrypcję “Astro Secure” zostały natychmiast zniesione. Klienci, którzy już zdążyli wnieść przedpłatę otrzymają zwrot środków na swoje konta bankowe.

Czym właściwie jest Amazon Astro?

Na początku zostały zaprojektowane z myślą o domowym zaciszu. Każdy robot ma wbudowany specjalny czujnik, który odpowiada za identyfikację osoby. W przypadku wykrycia nieznanej twarzy, wysyła powiadomienie do właściciela.

Wedle uznania posiadacza może on przemieszczać się po całym mieszkaniu, z pokoju do pokoju. Zaimplementowane technologie pozwalają mu również pełnić rolę wirtualnego asystenta.

W decyzji Amazona musi kryć się coś więcej

Źródło: Depositphotos

Amazon otwarcie twierdzi, że podjęta decyzja wynika z chęci rozwoju marki Astro, robotów domowych. Dalszy rozwój wersji Business z pewnością by go spowolnił. Ma to sens i osobiście uważam, że po części jest to prawda. Jednak w niespodziewanych decyzjach dużych korporacji zawsze kryje się drugie dno. Przeczucie podpowiada mi, że i tu jest bardzo podobnie. Dlaczego?

Prawdopodobnie robot ochroniarski Bezosa nie spełnił wyznaczonego celu, czyli nie zarobił tylu pieniędzy, ile początkowo zakładano. Amazon operując na danych sprzedaży musiał uznać, że dalsza dystrybucja i wspieranie Astro for Business jest po prostu nieopłacalne.