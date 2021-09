Shopee.pl już działa z dostawami InPostem. Porównujemy ceny z AliExpress, Amazon i Allegro

Nowa platforma sprzedażowa została uruchomiona pod adresem Shopee.pl i na początek kusi kupujących w Polsce darmową dostawą i zwrotami niezależnie od kwoty zakupu. Postanowiłem sprawdzić ceny kilku wybranych produktów i porównać z cenami na konkurencyjnych w naszym kraju platformach, czyli Amazon, Allegro i AliExpress.

Cena słuchawek Qcy T1C

Słuchawki douszne z podwójnym mikrofonem Qcy T1C do kupienia są na Shopee.pl za 74,72 zł.

To nowa platforma w Polsce, więc zanim przejdziemy do cen na innych platformach słów kilka a samych zakupach. Od razu na start jako forma dostawy możemy wybrać paczkomaty InPostu, jak również płatności BLIK.

Zarówno jeśli wybierzemy dostawę do Paczkomatu lub kurierem nie zapłacimy za nią ani złotówki. Regularna cena za dostawę kurierem do domu to 10,95 zł, a do Paczkomatu - 8,99 zł. Przewidywany czas dostawy w obu przypadkach to 29 września - 13 października.

Co jeszcze ważne, zgodnie z nowymi przepisami i Pakietem eCommerce VAT, który obowiązuje od 1 lipca, do ceny produktu jest już doliczony podatek VAT.

Te same słuchawki możemy kupić na Allegro w oficjalnym sklepie QCY za 49,39 zł, na Amazon - 121,13 zł, a na AliExpress - 18,29 dolarów, czyli 71,88 zł.

Cena smartwatcha Y68

Drugi ze sprawdzanych produktów smartwatch Y68 kupimy na Shopee za 47,76 zł.

Na Allegro dostępny jest on za 88,95 zł, na Amazon 88,80 zł, a na AliExpress - 13,27 dolarów, czyli 52,11 zł.

Cena przystawki do telewizora Smart TV Box Q Plus

Kolejne z urządzeń Smart TV box Q Plus do kupienia jest na Shopee za 168,63 zł. Taki sam produkt dostępny jest na Allegro za 159,99 zł, na Amazon - 205,99 zł, a na AliExpress - 56,24 dolary, czyli 221,06 zł.

Cena pamięci przenośnej SanDisk

Przenośna pamięć SanDisk 32 GB na Shopee dostępna jest w cenie 64,55 zł.

To samo urządzenie na Allegro kupimy za 41 zł, na Amazon za 41,02 zł, a na AliExpress - 11,06 dolarów, czyli 43,40 zł.

Cena bezprzewodowej myszy Ginwfeiy W300

Bezprzewodową mysz Ginwfeiy W300 kupimy aktualnie na Shopee za 17,59 zł. Nie znalazłem tego modelu na Amazon, ale na Allegro dostępna jest za 26,10 zł, a na AliExpress za 8,07 dolara, czyli za 31,70 zł.

Jak widać szału nie ma, trzeba się nieco nagimnastykować, by na Shopee znaleźć tańsze urządzenia choćby od tych, które możemy kupić na naszej rodzimej platformie Allegro. Niemniej Shopee wydaje się dość atrakcyjną platformą w porównaniu z AliExpress, nie tylko jeśli chodzi o ceny, ale także o fakt dostaw do Paczkomatów, co w przypadku chińskiej platformy nie jest jeszcze taką normą.