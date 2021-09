Amazon zaoferuje telewizory Fire TV oraz nowy dongle - Fire TV 4K Max

Amazon wprowadza do swojej oferty telewizory z wbudowanym systemem Fire TV, który posłuży jako źródło dostępu do multimedialnych treści (Smart TV). Nowe modele będą dostępne w rozmiarach od 43 do 75 cali.

Amazon Fire TV w telewizorach

Nowe telewizory dostępne będą póki co tylko w Stanach Zjednoczonych, ale nie jest wykluczone, że z czasem pojawią się również na innych rynkach. Nie wiadomo jednak czy jest na co czekać, bo firma nie podała dokładnej specyfikacji poszczególnych modeli, wiadomo tylko, że wszystkie bazują na matrycach LCD, więc nie będzie to raczej topowa półka. Początkowo w ofercie pojawią się dwie serie, Omni oraz Fire TV 4. W ramach tej pierwszej do dyspozycji będziemy mieli matrycę 4K ze wsparciem dla technologii HDR10, HLG oraz Dolby Digital Plus oraz rozmiary 43, 50, 55, 65 oraz 75 cali. Tylko dwa największe modele dodatkowo obsługują Dolby Vision. Tańsza seria Fire TV 4 to też odbiorniki 4K, ale tylko ze wsparciem dla HDR10 i HLG i dostępne w rozmiarach 43, 50 i 55 cali.

Oprogramowanie Fire TV to w gruncie rzeczy nakładka na Android TV, dlatego mamy tutaj dostęp do praktycznie wszystkich dostępnych na rynku aplikacji VOD, choć oczywiście to Prime Video będzie tą najmocniej promowaną. Telewizory z serii Omni posiadają obsługę głosową przy pomocy asystenta Alexa, która nasłuchuje nawet gdy odbiornik jest wyłączony, więc na dobrą sprawę nie potrzebujemy pilota aby obsłużyć ten telewizor. W przypadku modeli Fire TV 4 obsługa głosowa też działa, ale musimy skorzystać z dedykowanego pilota z mikrofonem. Ceny telewizorów z serii Omni startują od 409,99 USD, a kończą się na 1099,99 USD, seria Fire TV 4 jest o 40 USD tańsza.

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Razem z telewizorami Amazon zapowiedział też nową wersję swojego popularnego Fire TV Stick 4K. Wersja Max wyposażona została w mocniejszy procesor z czterema rdzeniami taktowanymi zegarem 1,8 GHz oraz 2 GB pamięci RAM. Dzięki temu system ma działać jeszcze sprawniej, a obsługa WiFi 6 sprawia, że transfer danych jest jeszcze szybszy i płynniejsze, co ma znaczenie przy produkcjach w rozdzielczości 4K. Fire TV Stick 4K Max bazuje na Androidzie i obsługuje HDR, HD10+, Dolby Vision oraz Dolby Atmos, a dodatkowo dostarczany jest z nowym pilotem z głosową obsługą Alexy.

Dongle potrafi też połączyć się z głośnikami Echo i Echo Studio zapewniając jeszcze lepsze brzmienie dźwięku. Sprzedaż rozpocznie się 7 października, a sugerowana cena to 54,99 USD.