Prime Video w czerwcu: 3. sezon "The Boys" i podejrzana śmierć "Chloe"

"The Boys" pokazał, że superbohaterowie mogą być bardziej podobni do nas, a to niekoniecznie dobra wiadomość. Ten hit Amazonu wraca z 3. sezonem już w czerwcu. Jakie inne nowości pojawią się na Prime Video?

Pierwsze spotkanie z "The Boys" było nie lada zaskoczeniem. Przed premierą na Prime Video nie poświęcano mu tak wiele uwagi, ale gdy zobaczyli go pierwsi widzowie, produkcja zyskała dodatkową publiczność dzięki poczcie pantoflowej. Dobre słowo na temat produkcji niosło się szybko, a Amazonowi nie zostało nic innego, niż zamówić nowe odcinki. Drugi sezon wydawał formalnością, a wieści o trzecim były równie dobrą wiadomością. W międzyczasie dostaliśmy też animację, która może nie spełniła wszystkich pokładanych w niej oczekiwań, ale była ciekawym uzupełnieniem głównej historii.

To koniec oczekiwania - 3. sezon "The Boys" za chwilę na Prime Video

Teraz 3. sezon "The Boys" może wnieść serial na nowy poziom. Na jaw wychodzi informacja o istnieniu superbroni pozwalającej pozbyć się "supków". The Boys ruszają w drogę i będą podążać ścieżką wytyczoną przez legendę pierwszego superbohatera: Soldier Boy'a. W obsadzie ponownie znalazły się znajome twarze, ale nie zabrakło świeżej krwi. W 3. sezonie występują Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit oraz Jensen Ackles. Całość bazuje na komiksach autorstwa Gartha Ennisa and Daricka Robertsona. Premiera na Prime Video już 3 czerwca.

Idealne życie Chloe i jej stalkera Becky. Jakie tajemnice kryją i dlaczego jedna z nich nie żyje?

Pod koniec miesiąca ukaże się natomiast "Chloe". Nowość w Prime Video, która skupia się na stalkerce Becky Green uważnie obserwującej życie tytułowej Chloe Fairbourne. Nie chodzi jednak o to, jak zachowuje się w rzeczywistości, lecz o jej obecność online w social mediach. Światy obydwu dziewczyn są całkowicie inne - urocze życie Chloe to uwielbiający ją mąż, grono przyjaciół i ogromne sukcesy, które odnoszą. Becky zmaga się z codziennością, ponieważ musi troszczyć się o matkę, u której pojawiają się wczesne objawy demencji.

Gdy Chloe nagle umiera, Becky postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i infiltruje kręgi znajomych dziewczyny za pomocą alterego o imieniu Sasha. Dość szybko okazuje się, że idealne życie Chloe na obrazkach w Sieci wcale takie nie było. Im głębiej Becky szuka odpowiedzi, tym ciężej jest jej się z tej gry wydostać. Debiut na Prime Video 24 czerwca.

Premiery w czerwcu na Prime Video

Czerwiec na Prime Video przyniesie nam także serial "The Summer I Turned Pretty" - wielopokoleniowy dramat, który opiera się na trójkącie miłosnym między jedną dziewczyną i dwoma braćmi. To opowieść o stale ewoluującej relacji między matkami a ich dziećmi, a także niezwykle trwałej, silnej kobiecej przyjaźni. Fani animacji muszą poczekać tylko do 10 czerwca, by zobaczyć nowy sezon "Fairfax", zaś pod koniec miesiąca pojawi się "My Fake Boyfriend"- nowy film Prime Original, który pojawi się 17 czerwca. Andrew (Keiynan Lonsdale) ma poważny problem: nie może trzymać się z dala od toksycznego chłopaka, który właśnie go rzucił. Jego wścibscy przyjaciele (Dylan Sprouse i Sarah Hyland) postanawiają mu pomóc, tworząc fałszywą tożsamość Cristiano - idealnego chłopaka w mediach społecznościowych. Ten profil stanie jednak drodze nowej miłości Andrew, która pojawia się na horyzoncie.