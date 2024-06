Amazon Prime Video 2024 – nowości. Pełna lista premier

Co nowego w Prime Video na lipiec? Przedstawiamy pełną listę filmów i seriali.

Podzieliliśmy się z Wami już listą nowości Netfliksa i Disney+, a teraz przyszła pora na ofertę Prime Video. Amazon przygotował na wakacje kilka mocnych pozycji, w tym kontynuację hitowej komedii Sausage Party, którą… lepiej oglądać bez dzieci.

Space Cadet

Lipcowy rozkład jazdy zaczynamy od komedii z Emmą Roberts w roli głównej. Filmowa Rex to imprezowiczka z Florydy, która musi odnaleźć się w nowej roli. Przez przypadek – i z lekką pomocą kłamstw w CV – trafia na szkolenie kadetów NASA, gdzie będzie mogła spełnić swoje największe marzenie o locie w kosmos.

Czy ambicja i urok osobisty pomogą jej uchronić się przed wyjawieniem tajemnicy? O tym przekonamy się już 4 lipca.

Sausage Party: Foodtopia

Wspomniana na wstępnie komedia dla dorosłych debiutowała w 2016 roku i od razu wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Dlaczego? Bo to potężna dawka czarnego humoru, okraszona masą sprośnych żartów i przełamywania tabu. Serial Sausage Party: Foodtopia przenosi widza do wydarzeń po pierwszej odsłonie, kiedy to produkty spożywcze przejęły władze i wydawało się, że świat stoi przed nimi otworem.

Z powodu tragicznych wydarzeń marzenia zamieniły się w koszmar, a równowagę może przywrócić tylko znienawidzony przez jedzenie człowiek. Sausage Party: Foodtopia zadebiutuje w Prime Video już 11 lipca.

To oczywiście nie wszystko. Oto pełna lista nowości na lipiec.

3 lipca

After 2

4 lipca

Space Cadet

11 lipca

Sausage Party: Foodtopia

Divorce in the Black

18 lipca

Mój przyjaciel szpieg

19 lipca

Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec

Those About To Die

26 lipca