W ramach kanałów na Prime Video będziemy mogli wykupić dostęp do SkyShowtime. Czy to oznacza niższą cenę albo inne dodatkowe profity?

Prime Video nawiązało współpracę ze SkyShowtime, udostępniając swoją ofertę na czterech rynkach europejskich: w Polsce, Hiszpanii, Holandii i Szwecji. Dodatkowy kanał SkyShowtime pojawi się w Hiszpanii zaczynając od 1 lipca, bo właśnie wtedy platforma wejdzie na tamtejszy rynek, natomiast terminy startu na pozostałych rynkach, w tym w Polsce, zostaną ogłoszone później. W ramach tej współpracy klienci Amazon Prime w Polsce będą mogli korzystać z treści SkyShowtime poprzez swoje konta Amazon, płacąc 24,99 zł miesięcznie z możliwością anulowania w dowolnym momencie.

Nie zmienia się więc cena abonamentu ani zasady działania, jeśli chodzi o dostęp do katalogu, bo to będą dokładnie te same treści. Różnica polega na uwzględnieniu filmów i seriali SkyShowtime za pośrednictwem Prime Video, więc chętni widzowie będą dysponować dostępem do materiałów ramach jednej platformy VOD.

Filmy i seriale ze SkyShowtime na Prime Video

Oferta SkyShowtime opiera się na własnych serialach oraz filmach niedostępnych nigdzie indziej, choć nie brakuje tytułów na licencji. Wśród dostępnych produkcji znajdują się m.in. wszystkie pięć sezonów hitowego serialu "Yellowstone" wraz ze spin-offami "1883" i "1923", a także "A Gentleman in Moscow" (Dżentelmen w Moskwie), "Apples Never Fall" (Niedaleko pada jabłko), "Bargain" (Aukcja), "HALO" (dwa sezony), "Kos", "Mayor of Kingstown" (sezon 3.), "Mission: Impossible - Dead Reckoning", "Oppenheimer", "Psi Patrol: Wielki film", "Star Trek: Discovery" (sezony 1.-5.), "The Family Stallone" (sezony 1.-2.), "Trolle 3" oraz oryginalne seriale SkyShowtime takie jak "The Curse", "Veronika" czy "Warszawianka".

Julian Monaghan, Dyrektor Kanałów Prime Video na Europę, wyraził zadowolenie z rozszerzenia oferty dla klientów poprzez dodanie SkyShowtime na Prime Video w Hiszpanii, Holandii, Polsce i Szwecji. Podkreślił, że różnorodne portfolio SkyShowtime stanowi fantastyczne uzupełnienie usługi Prime Video, zapewniając jeszcze większy wybór użytkownikom Amazon Prime w tych krajach. Dodał, że to partnerstwo wspiera ich ambicję, by stać się głównym źródłem rozrywki dla swoich klientów. Monty Sarhan, CEO SkyShowtime, podkreślił, że współpraca z Amazon pozwala na rozszerzenie zasięgu na kluczowych rynkach, dając klientom Amazona możliwość obejrzenia seriali na wyłączność oraz hitów filmowych i lokalnych produkcji oryginalnych.