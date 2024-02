Serial "Harry Potter". Wiemy kiedy spodziewać się premiery wielkiego widowiska

"Harry Potter" to jedna z serii, która od lat cieszy się niesłabnąca popularnością. Marka ma miliony wiernych fanów na całym świecie i... chociaż ekranizacje wielu powieści nie należały do najbardziej udanych, to wciąż przyciągają widownię przed ekrany.

Podczas ogłaszania wielkiej przemiany HBO Max w usługę nazwaną po prostu Max doczekaliśmy się pierwszej zapowiedzi serialowej wersji tamtejszego uniwersum.

Była ona jednak dość lakoniczna i... no coz tu dużo mówić. Niewiele na jej temat wiadomo. Teraz rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego serialu uchylił David Zaslav z Warner Bros. stojący na czele Discovery.

Kiedy serial "Harry Potter" od Max? Trzeba uzbroić się w cierpliwość

Jeżeli mieliście nadzieję że wielkie widowisko wkrótce trafi na ekrany telewizorów, to niestety. Prace nad nim jeszcze trochę potrwają i jak zapowiada David Zaslav, nie ma co spodziewać się go wcześniej, niż w 2026 roku. To właśnie wtedy mamy doczekać się serialu, a przynajmniej w taki termin celują twórcy.

Serial "Harry Potter" od Max ma być wierną adaptacją powieści o przygodach młodych czarodziejów

Od pierwszych zapowiedzi wiemy, że serial "Harry Potter" ma być dłuuuugi niczym powieści J.K. Rowling. Od początku mówi się, że jego produkcja ma być rozciągnięta w czasie i całość ma zostać podzielona na dziesięć sezonów. Nikt jednak nie doprecyzował, czy oznaczać to będzie dziesięć lat — ale patrząc na to jak sprawy mają się już teraz, obawiam się, że może potrwać to nawet dłużej. Tym jednak co budzi potencjalne wątpliwości jest... przemiana samych aktorów na planie. Z każdym filmem obserwowaliśmy dorastanie ekipy filmowej i upływu czasu w tym temacie ukryć się nie da. A nawet jeśli się da, to jest to kosztowna i kłopotliwa sprawa, dlatego lepiej działać sprawnie.

Cieszymy się, że możemy dać widzom możliwość odkrycia Hogwartu w zupełnie nowy sposób. Harry Potter jest fenomenem kulturowym i jasne jest, że istnieje tak trwała miłość i tęsknota za Czarodziejskim Światem. We współpracy z Warner Bros. Television i J.K. Rowling, nowy serial Max Original zagłębi się w każdą z kultowych książek, które fani uwielbiają od lat.

Niestety, na jakiekolwiek szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nie ogłoszono nawet kto wcieli się w główne role, jednak patrząc na to że serial ma trafić na ekrany nie wcześniej niż za dwa lata, może to i lepiej. Wiemy jednak, że wśród producentów nie zabraknie osoby która wykreowała cały ten magiczny świat. Autorka powieści, J.K. Rowling, także będzie maczała palce w projekcie.