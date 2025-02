Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy dostęp do katalogu filmów i seriali w ramach Amazon Prime Video. To także oferta dla graczy w ramach Prime Gaming oferująca darmowe gry, dodatki i inne bonusy. W nowym roku Amazon nie rozczarował graczy i pokazał, że firmie mocno na nich zależy. Na styczeń przygotowano zatrzęsienie tytułów, w tym wiele hitów pokroju BioShock 2 Remastered, Deus Ex GOTY Edition, czy Super Meat Boy Forever. Miesiąc jednak dobiegł końca więc warto sprawdzić, co platforma przygotowała dla posiadaczy Amazon Prime w lutym. A będzie równie ekscytująco!

Amazon Prime Gaming w lutym 2025. Darmowe gry dla posiadaczy abonamentu

Już dostępne

BioShock Infinite Complete Edition – kod Epic Games Store

Surf World Series – Amazon Games App

AK-xolotl: Together – kod Epic Games Store

Sands of Aura – kod Epic Games Store

The Talos Principle: Gold Edition – kod GOG

13.02

Stunt Kite Party – Amazon Games App

The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone – kod GOG

Hardspace: Shipbreaker – kod Epic Games Store

Lysfanga: The Time Shift Warrior – kod Epic Games Store

Dark Sky – kod GOG

20.02

Wolfenstein: Youngblood – kod Microsoft Store (gra w wersji Xbox i PC)

El Hijo – A Wild West Tale – kod Epic Games Store

Colt Canyon – kod GOG

Republic of Jungle – kod Epic Games Store

Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition – kod Legacy Games

27.02

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut – kod GOG

Night Reverie – Amazon Games App

Sine Mora EX – Amazon Games App

Redemption Reapers – kod Epic Games Store

Yes, Your Grace – kod GOG

Amazon zaktualizował też listę darmowych gier dostępnych w chmurze Luna. W tym miesiącu, bez dodatkowej opłaty, dla posiadaczy Amazon Prime dostępne są:

Nobody Saves the World Complete

RIDE 4

Devil May Cry 5

Batora: Lost Haven

HOT WHEELS UNLEASHED 2 — Turbocharged

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fortnite

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Trackmania

Pogrubione tytuły to gry, które udostępniono za darmo w tym miesiącu. Katalog gier dostępnych w chmurze za darmo stale rotuje i można bez problemu zagrać w wiele ciekawych produkcji. Co prawda lista ta nie jest duża, ale na pomoc przychodzi specjalna oferta Luna+, gdzie w ramach opłaty 39,99 zł miesięcznie zyskujemy dostęp do ponad stu gier, których dokładną listę można podejrzeć tutaj. Co również istotne — platforma współpracuje z całym szeregiem popularnych kontrolerów i urządzeń.