Amazon Prime Gaming na luty 2023 to aż 9 gier, w tym klasyczne RPG!

Amazon przedstawił całą listę gier, które trafią w ręce graczy za sprawą abonamentu Prime Gaming. W co zagramy w lutym?

Amazon Prime Gaming, które niejednokrotnie delikatnie znika na tle darmowych wysyłek, zniżek i serwisu streamingowego Prime Video oferuje darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime. Co firma przygotowała dla nas w drugim miesiącu 2023 roku?

Prime Gaming - gry, które odchodzą z abonamentu wraz z końcem stycznia

Standardowo wraz z nową rozpiską, z abonamentu odchodzą produkcje zaserwowane przez Amazon w poprzednim miesiącu. Styczniowe produkcje, które znikną z Prime Gaming to:

The Evil Within 2

Beat Cop

Breathedge

Chicken Police: Paint it Red!

Faraway 2: Jungle Escape

Lawn Mowing Simulator

Źródło: GOG

Amazon Prime Gaming - pełne zestawienie gier w sierpniu 2022 roku

W sierpniu dzięki Prime Gaming będziemy mogli odebrać za darmo:

The Elder Scrolls III: Morrowind - GOTY Edition (od 2 lutego)

Onsen Master (od 2 lutego)

Aerial_Knights Never Yield (od 9 lutego)

Divine Knockout (od 9 lutego)

One Hand Clapping (od 16 lutego)

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad (od 16 lutego)

Space Crew: Legendary Edition (od 23 lutego)

Tunche (od 23 lutego)

Space Warlord Organ Trading Simulator (od 23 lutego)

Źródło: GOG

Zestawienie prezentuje się nieco gorzej niż w poprzednim miesiącu, jednak nie ma wątpliwości, że każdy znajdzie coś dla siebie wśród tych 9 tytułów. Szczególnie zadowoleni będą fani klasycznych RPG-ów, którzy bez dwóch zdań docenią obecność TES3.

Oferta jest więc naprawdę bogata — warto bowiem zaznaczyć, że choć gry dostępne są tylko przez ograniczony czas, to jak już je odbierzecie i zapiszecie na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store to zostaną z wami na zawsze. Coś w sam raz dla kolekcjonerów tytułów, w które nigdy nie ma czasu zagrać.

Źródło: Amazon