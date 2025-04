Amazon rozpieszcza graczy. Takich hitów jeszcze nie było

Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy dostęp do katalogu filmów i seriali w ramach Amazon Prime Video. To także oferta dla graczy w ramach Prime Gaming oferująca darmowe gry, dodatki i inne bonusy. Ostatnie miesiące w Amazon Prime Gaming to prawdziwe szaleństwo. Gracze otrzymali potężną dawkę hitów od największych studiów na świecie oraz uznane i cenione przez społeczność tytuły indie. Mieliśmy na przykład Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Overcooked! 2, Call of Juarez Gunsliger, Dredge, Quake II, Planet of Lana, Electrician Simulator, Predator: Hunting Grounds, Simulakros, czy The Town of Light.

Były też BioShock 2 Remastered, Deus Ex: Invisible War, Super Meat Boy Forever, BioShock Infinite Complete Edition, The Talos Principle: Gold Edition, Wolfenstein: Youngblood, Mafia II: Definitive Edition, Mortal Shell, Syberia: The World Before, czy Wolfenstein: The Old Blood. Naprawdę było w czym wybierać. Gry dostępne w ramach Prime Gaming dostępne są dedykowanym platformie launcherze lub w formie kluczy do platform Epic Games, GOG, Legacy Games, czy sklepu Microsoft.

Amazon Prime Gaming w kwietniu 2025 r. Pełne zestawienie gier

Marzec za nami, więc to najwyższa pora, by poznać nowe tytułu, które w katalogu Prime Gaming pojawią się w tym miesiącu. I widać, że Amazon graczy nie rozczaruje, gdyż zapowiada się naprawdę mocne tygodnie. Co pojawi się w kwietniu?

Już dostępne

Mafia III: Definitive Edition – kod GOG

Minecraft Legends na PC i Xbox – kod Sklep Microsoft

Gravity Circuit – Amazon Games App

Paleo Pines – Amazon Games App

Clouds & Sheep 2 – Amazon Games App

10.04

DreadOut 2 – Amazon Games App

ENDLESS Space – Definitive Edition – Amazon Games App

God’s Trigger – kod GOG

New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition – kod Legacy Games

Projection: First Light – Amazon Games App

Faraway: Director’s Cut – Amazon Games App

17.04

Gloomhaven – kod Epic Games Store

The Last Spell – kod GOG

Fashion Police Squad – kod Epic Games Store

Genesis Noir –

Blood Omen: Legacy of Kain – kod GOG

Berserk Boy – kod GOG

The Last Show of Mr. Chardish – kod Epic Games Store

Wild Country – kod GOG

24.04

Thief Gold – kod GOG

Troublemaker – kod Epic Games Store

Kraken Academy!! – Amazon Games App

Priest Simulator: Vampire Show – kod Epic Games Store

Nie da się ukryć, że kwiecień obfitować będzie w wiele ciekawych tytułów. Większość z nich to klasyki, które na rynku pojawiły się wiele lat temu, ale warto je nadrobić – tym bardziej, że są one dostępne praktycznie za darmo. Wystarczy aktywny abonament Amazon Prime, który kosztuje 49 zł rocznie. Obok takiej okazji przejść obojętnie nie można.

Jednak Amazon Prime Gaming to nie tylko kolekcja gier do odebrania w różnych sklepach. To także dostęp do usługi grania w chmurze Amazon Luna. Poznaliśmy listę darmowych gier dostępnych w chmurze Luna. W tym miesiącu, bez dodatkowej opłaty, dla posiadaczy Amazon Prime dostępne są:

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated

HOT WHEELS UNLEASHED

Bee Simulator

Thymesia

The Jackbox Party Pack 6

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fortnite

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Trackmania

Pogrubione pozycje to gry, które udostępniono za darmo w tym miesiącu. Katalog gier dostępnych w chmurze za darmo stale rotuje i można bez problemu zagrać w wiele ciekawych produkcji. Co prawda lista ta nie jest duża, ale na pomoc przychodzi specjalna oferta Luna+, gdzie w ramach opłaty 39,99 zł miesięcznie zyskujemy dostęp do ponad stu gier, których dokładną listę można podejrzeć tutaj. Do katalogu dołączyły ostatnio tytuły od EA – w tym Star Wars Jedi: Upadły zakon, Star Wars Jedi: Ocalały oraz Dead Space.