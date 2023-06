Darmowe plany komórkowe od Amazon dla klientów Prime

Jeszcze przed minionym weekendem, na Bloomberg pojawiła się informacja o zaawansowanych rozmowach Amazona z operatorami komórkowymi, w temacie udostępnienia klientom Amazon Prime bezpłatnego dostępu do usług komórkowych, ewentualnie za drobną opłatą 10 dolarów. Uprzedzę od razu, że chodzi o rynek amerykański, ale wcale nie jest powiedziane, iż w przypadku sukcesu tego pomysłu nie pojawi się on i w Polsce.

Skąd takie przypuszczenia? Otóż, skoro udało się w Polsce wdrożyć w zasadzie darmowy dostęp do filmów i seriali w ramach Amazon Prime Video, to dlaczego jako podobny dodatek do usługi Amazon Prime nie dałoby się wprowadzić darmowych usług komórkowych dla najbardziej aktywnych klientów, a za drobną opłatą dla mniej aktywnych?

Ponadto w naszym kraju takie darmowe usługi komórkowe pojawiały się w historii, że wymienię tylko wprawdzie nieudany Rebtel, ale od ponad pół roku działa z powodzeniem Fonia - z początku za darmo, a teraz przy opłacie rocznej jedynie 10 zł miesięcznie. Myślę więc, że jakby Amazon chciałby wdrożyć podobny pomysł, co ma teraz w USA, z pewnością porozumiałby się w tej kwestii, dajmy na to z Plusem.

Jak to wygląda w USA? Bloomberg donosił o rozmowach Amazona z takimi operatorami jak T-Mobile, AT&T czy Verizon, którzy to zaprzeczają temu, ale jeden z operatorów - Dish, odmówił komentarza, co może świadczyć, iż to właśnie w ramach tego operatora, Amazon mógłby udostępnić klientom Amazon Prime darmowe usługi komórkowe dla aktywnych i za 10 dolarów dla mniej aktywnych.

Co więcej, przeglądając oferty tych operatorów, akurat Dish jest jak najbardziej słusznym kierunkiem Amazona. Dish to taki Play z początków działalności w Polsce, z cenami o 60% niższymi niż główni operatorzy w USA. Spójrzmy na taki T-Mobile, gdzie najtańszy plan kosztuje 60 dolarów miesięcznie.



W Dish - wprawdzie w ofercie łączonej z TV, ale ceny w najdroższym planie nie przekraczają 40 dolarów miesięcznie, a w najtańszym 20 dolarów.



Poza tym wiele synergii mogą tu uzyskać Amazon i Dish, właśnie z uwagi na usługi telewizyjne, w których Amazon też się rozwija, oferując oprócz filmów i seriali w Amazon Prime Video, ostatnio również dodatkowe kanały w Prime Video Channels.

Źródło: Bloomberg.

Stock Image from Depositphotos.