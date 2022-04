Po co Amazonowi specjaliści od VR? Firma pracuje nad tajemniczym produktem

Metaversove tematy rozszerzonej rzeczywistości nie osiągnęły jeszcze zapewne takiego poziomu ekscytacji odbiorców, jakiego oczekuje Mark Zuckerberg, jednak kwestie te dalej znajdują się w kręgu zainteresowań gigantów branży technologicznej. Swoje gogle do VR produkuje już sukcesywnie Meta, a Apple ma wprowadzić swoją wersję do końca 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że do stworzenia produktu opartego o VR przygotowuje się także Amazon.

Amazon poszukuje pracowników do nowego projektu

Jak donosi Protocol, Amazon po cichu pracuje nad nowym sprzętem, wykorzystującym technologię VR. Korporacja uchyliła rąbka tajemnicy publikując oferty pracy dla inżynierów oprogramowania XR/AR. Co ciekawe, w ofercie znalazły się szczegóły stanowiska, mówiące o zakresie obowiązków obejmujących opracowywanie oprogramowania nowego produktu inteligentnego domu.

Źródło: Depositphotos

Może to oznaczać, że Amazon planuje wypuszczenie sprzętu, który będzie współpracował z Alexą – asystentką głosową zakupowego giganta. Lista urządzeń smart home od Amazonu nie jest szczególnie obszerna i opiera się głównie na inteligentnych głośnikach. Nowa linia produktowa – zwłaszcza w połączeniu z rozszerzona rzeczywistością – może stanowić powiew świeżości dla tego segmentu. Odrobinę światła na nowy projekt Amazonu rzuca druga oferta pracy. Jest ona skierowana do Senior Technical Program Managerów, a pośród wymaganych kwalifikacji wymieniono znajomość tworzenia produktów związanych ze sztuczną inteligencją oraz doświadczenie w zakresie robotyki i produkcji gier. W sieci krążą pogłoski o możliwym powiązaniu ofert pracy z zaprezentowanym w ubiegłym roku inteligentnym robotem Astro, nazywanym Alexą na kółkach.

Niestety na więcej szczegółowych informacji musimy jeszcze poczekać. Firma póki co nie udziela na ten temat komentarza, zatem pozostałe kwestie pozostają w sferze domysłów. Wątpliwe jednak, że Amazon pozostanie bierny wobec konkurencji. Być może więc gogle VR współpracujące z Alexą ujrzymy już w najbliższym czasie.

Stock image from Depositphotos