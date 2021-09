Amazon lubi przekraczać granice i zaskakiwać, a latajacy po domu dron z kamerą czy jeżdżący robot z Alexą to na pewno spore niespodzianki w ofercie giganta. Zobaczcie co jeszcze pokazał.

Amazon Astro, czyli wstęp do świata z Jetsonów

Chyba każdemu, kto widział już nowy gadżet Amazonu i jest dostatecznie dojrzały, na myśl przychodzi serial Jetsonowie, w którym takie inteligentne i mobilne roboty był na porządku dziennym. Amazon Astro to właśnie tego rodzaju urządzenie, które będzie służyć jako mobilny głośnik asystentki Alexa, ale też może umyć i zetrzeć podłogi, udać się do konkretnego pomieszczenia i dostarczyć dany przedmiot, a w czasie rozmów wideo będzie podążał za rozmówcą, by cały czas utrzymać go w kadrze.

Robot może też zostać sparowany z dodatkowymi akcesoriami, jak czujniki pulsu, by wyświetlać pomiary i przesyłać je dalej. Kwota 999 dolarów i ograniczenia (brak ramion, zero możliwości wyjścia na zewnątrz domu i chodzenia po schodach) powodują, że jest to na razie ciekawostka. Przed Amazonem wiele pracy, by uczynić go naprawdę pożądanym urządzeniem, ale zanim Jetsonowie dostali roboty, które pamiętamy z kreskówki, też musieli przejść przez ten etap rozwoju...

Echo Show 15 - kalendarz, notatki i potrzebne informacje zawsze pod ręką

Pozostałe nowości można rozdzielić na trzy kategorie: rozbudowane głośniki i ekrany z Alexą, akcesoria smart home w ofercie Ring oraz inne. Do tych pierwszych należą Echo Show 15 i Echo Show Glow, które odpowiednio są 15-calowym ekranem do zawieszenia na ścianie lub postawienia na blacie oraz głośnikiem z projektorem wyświetlającym treść na stole czy biurku. Echo Show 15 jest w pewnym sensie spełnieniem moich oczekiwań, bo od dawna głośno mówię o potrzebie stworzenia inteligentnych ekranów z możliwościami wyświetlania potrzebnych informacji, kalendarza, notatek, przypomnień. Dziwi mnie, że w cyfrowym świecie nie staramy się szybko zastąpić klasycznych kalendarzy i karteczek poprzyklejanych na różnych powierzchniach.

Echo Show 15 wyposażony jest oczywiście w Alexę, ale nie wygląda na to, by posiadał dotykowy ekran, co jest moim zdaniem sporym przeoczeniem. Echo Show Glow to natomiast kolejny krok ku zbliżeniu mieszkających z dala od siebie osób, bo wbudowany projektor może wyświetlić na blacie gry planszowe, książki i akcesoria artystyczne, z których będą jednocześnie korzystać obydwie strony konwersacji. Planowane jest też urozmaicenie oferty treściami od partnetów jak Disney, Nickelodeon, Mattel oraz Sesame Workshop.

A skoro przy Disney'u jesteśmy, to muszę dodać, że Amazon zapowiedział wprowadzenie do sprzedaży nowego asystenta głosowego, na którego woła się "Hey Disney". Fundamentem dla niego jest oczywiście Alexa, ale pierwsza warstwa interakcji wykorzystuje motywy Disney'owskie i najpierw pojawi się placówkach Walt Disney World Resort. Dodatkowo, Echo Show 5 będzie oferowane z podstawką z Myszką Miki.

Amazon zadba o bezpieczeństwo domu i Wasze zdrowie

W przypadku akcesoriów Ring, do oferty Amazonu trafia nowy Smart Termostat opracowany we współpracy z Resideo (twórcy Honeywell Home), ale znacznie ciekawszym produktem jest wcześniej zapowiadany Always Home Cam, który umieszcza kamerę Ring na dronie. Urządzenie kosztuje 249,99 dolara i ma być najbardziej mobilną kamerą domową, jaką firma oferuje. Kamery Ring zyskają też nową funkcję Virtual Security Guard, który będzie zlecać firmie trzeciej analizę zdarzeń zarejstrowanych kamerami (np. pozostawienie paczek pod drzwiami przez kuriera).

Z pozostałych urządzeń na pewno warto pochylić się nad próbą wkroczenia do kategorii urządzeń fitness - opaska Halo View posiada ekran AMOLED i głównie zajmie się pomiarami naszej aktywności oraz parametrów zdrowotnych. Koszt opaski to 80 dolarów i wraz z nią otrzymuje się roczny dostęp do usługi odpowiednika Apple Fitness+ z treningami i poradami. Halo Fitness ma ruszyć jeszcze w tym roku.