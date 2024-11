Amazon ogłosił dzisiaj inwestycję dodatkowych 4 miliardów dolarów w firmę Anthropic, twórcę jednego z najbardziej zaawansowanych modeli LLM - Claude AI. W sumie w ostatnich miesiącach gigant zainwestował już 8 miliardów dolarów w to partnerstwo, stając się głównym dostawcą usług chmurowych, a teraz również sprzętowych. Zacieśnienie współpracy pozwoli na integrację zaawansowanych modeli AI Anthropic z usługami AWS, w tym z wykorzystaniem chipów AWS Trainium i Inferentia do szkolenia modeli LLM. Celem jest poprawa wydajności, bezpieczeństwa i prywatności usług AI oferowanych klientom. Anthropic skupi się na dostarczaniu modeli Claude, które klienci będą mogli dostosować do swoich potrzeb za pomocą Amazon Bedrock.

Alexa ze wsparciem Claude AI

Amazon planuje również wykorzystać technologię Anthropic w swoim asystencie głosowym Alexa, co ma zwiększyć jego zdolności generatywne i interaktywność. W wewnętrznych testach, asystent obsługiwany przez model Claude AI osiągał znacznie lepsze wyniki niż produkt, który przygotował wewnętrzny zespół Amazona. Integracja tej technologii ma na celu poprawę funkcjonalności Alexy, co może przynieść znaczące korzyści użytkownikom końcowym. Przyszłość Alexy stała ostatnio pod dużym znakiem zapytania, ale wygląda na to, że dzięki współpracy z Anthropic, możliwości tej usługi znacznie wzrosną.

Nowa wersja Alexy wspierana przez Claude AI powinna zadebiutować w 2025 roku. Tym samym Amazon na dobre włączy się do rywalizacji z OpenAI oraz Google. Te dwie firmy wydają się obecnie najbardziej zaawansowane w tworzeniu i wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji. W znacznej mierze polegają jednak na rozwiązaniach dostarczanych przez NVIDIA, które są niestety kosztowne. Amazon zamierza podejść do tej kwestii nieco inaczej, wspólnie z Anthropic będzie również pracował nad rozwojem własnych chipów wspomagających uczenie i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Kolejna generacja układów Trainium i Inferentia może być zatem znacznie lepsza i lepiej dopasowana do potrzeb modelu Claude AI. Takie holistyczne podejście może dać przewagę, pod warunkiem, że rozwiązania sprzętowe Amazona faktycznie będą konkurencyjne.