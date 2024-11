Prime Video z ciekawą funkcją dla zapominalskich. Oto X-Ray Recaps

Nierzadko na nowy sezon ulubionego serialu musimy czekać nawet kilka lat, a w międzyczasie nasza uwaga skupiona jest na masie innych produkcji, które trafiają do serwisów VOD niemalże każdego dnia. Nic więc dziwnego, że zapominamy, o co tak w zasadzie chodziło – to zaś sprawia, że musimy albo poszukiwać streszczeń w Internecie, albo robić powtórne seanse starych odcinków, by na poważnie wejść w nowy sezon. Amazon postanowił rozwiązać ten problem przy pomocy AI. Wprowadza do Prime Video funkcję, która ułatwi zapominalskim bycie na bieżąco.

Sztuczna inteligencja podsumuje całe sezony seriali

Amazon ogłosił wdrożenie X-Ray Recaps, czyli napędzanej AI funkcji automatycznego tworzenia skrótów sezonowych. Sztuczna inteligencja będzie odpowiedzialna za tworzenie krótkich podsumowań odcinków lub ich fragmentów w taki sposób, by wyciągnąć z nich esencję bez zbędnego spoilerowania – to przydatne dla osób, które nie są pewne, czy dane epizody już obejrzały.

Źródło: Amazon

„Dzięki tej kontekstowo świadomej funkcji, Prime Video będzie dostarczać streszczenia zapadających w pamięć momentów i ważnych punktów fabularnych, aby nasi klienci mogli szybko wrócić do tego, co oglądali, lub ponownie odkryć, dlaczego zakochali się w danym serialu” – Adam Gray, wiceprezes ds. produktu w Prime Video

X-Ray Recaps startuje już dziś w wersji beta dla użytkowników Fire TV w USA, a do reszty subskrybentów funkcja powinna trafić do końca tego roku. Będzie dostępna z poziomu szczegółów odcinka/sezonu w aplikacji Prime Video.

Stock image from Depositphotos