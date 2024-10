Amazon stworzy pierwszy polski serial. W roli głównej Tomasz Kot

29 listopada 2024 roku na platformie Prime Video zadebiutuje pierwszy polski serial fabularny wyprodukowany przez tę globalną usługę streamingową. Serial komediowy, zatytułowany „Gąska”, będzie dostępny wyłącznie na Prime Video i zapowiada się jako rozrywkowy hit w stylu feel-good, który wprowadzi widzów w świat absurdalnych, lecz autentycznych wyzwań codzienności polskich pracowników supermarketu.

Tomasz Kot zagra główną rolę w komedii Amazona

W rolach głównych pojawi się znany i ceniony polski aktor Tomasz Kot, wcielający się w postać ekscentrycznego właściciela supermarketu – Włodka. Jego bohater to lokalny przedsiębiorca, który swoją fascynację Stanami Zjednoczonymi przenosi na zarządzanie swoim biznesem. Inspirując się postaciami takimi jak Elon Musk i Mark Zuckerberg, Włodek stara się prowadzić sklep w duchu wielkich korporacyjnych wizjonerów, co prowadzi do wielu komicznych i niecodziennych sytuacji.

„Gąska” to ośmioodcinkowa produkcja, w której widzowie będą mogli obserwować losy grupy pracowników franczyzowego supermarketu zlokalizowanego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Serial pokazuje ich codzienne zmagania w pracy, które są okraszone absurdalnym humorem, ale jednocześnie czerpią inspiracje z realiów życia w Polsce. Postacie przedstawione w serialu to osoby, które wiele osób może rozpoznać z własnych doświadczeń, co nadaje fabule dodatkowej głębi i realizmu.

Materiały prasowe

Za produkcję serialu odpowiedzialna jest firma Constantin Entertainment Polska, natomiast jego reżyserię powierzono utalentowanym twórcom takim jak Maciej Buchwald, Aleksander Pietrzak i Grzegorz Jaroszuk. Scenariusz napisali: Jakub Rużyłło, Bartosz Janiszewski, Paweł Najgebauer, Mateusz Zimnowodzki oraz Joanna Pawluśkiewicz. Serial będzie pełen nawiązań do współczesnych tematów społecznych oraz popkultury, co sprawi, że trafi on do szerokiej publiczności, zarówno miłośników komedii, jak i osób szukających w serialach odniesień do codziennych problemów.

„Gąska” ma szansę stać się przełomowym tytułem dla Prime Video w Polsce, otwierając drogę do kolejnych lokalnych produkcji. Wiedząc, że Tomasz Kot sygnuje tę produkcję swoim nazwiskiem, mogę już teraz stwierdzić, że będzie to serial, któremu warto dać szansę.

Grafika: Materiały prasowe