Garmin prezentuje niezwykły zegarek. Takich funkcji można pozazdrościć

Garmin tactix 8 to zaawansowany zegarek taktyczny, który bazuje na popularnej serii Fenix 8, lecz został wyposażony w szereg unikalnych funkcji dostosowanych do potrzeb profesjonalistów wojskowych.

Garmin kontynuuje swoją drogę oferowania prawie tego samego zegarka w kilkunastu różnych wersjach. Tym razem Fenix 8 stał się zegarkiem taktycznym pod nazwą tactix 8, a dokonano tego dodając mu kilka unikalnych funkcji. Nadal jednak mamy tutaj do wyboru ekran AMOLED lub MIP z funkcją ładowania Solar, wbudowany głośnik i mikrofon do rozmów czy tytanową obudowę. To co wyróżnia serię tactix to kalkulator balistyczny, zielona latarka LED kompatybilna z noktowizją oraz dodatkowe rozwiązania, które sprawiają, że jest to sprzęt idealny do działań operacyjnych.

Reklama

Polecamy na Geekweek: NASA szykuje do startu potężny teleskop

Zegarek stworzony na pole walki

Jednym z kluczowych atutów tactix 8 jest wbudowany kalkulator balistyczny. Ta zaawansowana funkcja, dostępna po odblokowaniu w aplikacji AB Synapse, która wspiera strzelców długodystansowych (snajperów), dostarczając precyzyjnych danych dotyczących trajektorii lotu pocisku. Dzięki temu użytkownicy mogą precyzyjnie dostosować swoje ustawienia strzeleckie, co jest niezwykle istotne w zastosowaniach wojskowych i sportowych. Co ciekawe dostępna jest też specjalny model tactix 8 Solar: AB Elite, z kalkulatorem w wersji Elite, który ma większe możliwości ale podnosi też jego cenę o prawie 1000 złotych.

Kolejną cechą, która wyróżnia ten model, jest latarka wielodiodowa z możliwością emisji zarówno białego, jak i zielonego światła. Zielona dioda została zaprojektowana specjalnie z myślą o użytkownikach korzystających z noktowizji, ponieważ nie zaburza pracy urządzeń optoelektronicznych i minimalizuje ryzyko wykrycia w warunkach nocnych operacji. To funkcja, której próżno szukać w standardowych zegarkach sportowych. Pod względem funkcjonalnym tactix 8 oferuje szereg rozwiązań dostosowanych do realiów wojskowych. Wśród nich znajduje się tryb Jumpmaster, wykorzystywany przez spadochroniarzy do precyzyjnego obliczania punktów zrzutu, a także np. specjalny tryb wędrówki z plecakiem, w którym można podać nawet jego wagę. Te funkcje czynią go idealnym narzędziem dla żołnierzy operujących w trudnych i wymagających warunkach.

Pod spodem to nadal Fenix 8

Garmin tactix 8 dostępny jest w dwóch wersjach – AMOLED oraz Solar. Model AMOLED charakteryzuje się jasnym, kontrastowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości (454 x 454 pikseli, zarówno w wersji 47 jak i 51 mm), co zapewnia doskonałą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych. Jego czas pracy na baterii w trybie smartwatcha sięga 16 dni, choć w trybie Always-On Display skraca się do około 6-7 dni. Z kolei wersja Solar dostępna tylko w rozmiarze 51 mm wyposażona została w ekran MIP (Memory-In-Pixel, 280 x 280 pikseli) oraz technologię ładowania słonecznego, co przekłada się na nawet 48 dni działania przy optymalnym nasłonecznieniu. Jest to opcja stworzona dla użytkowników, którzy potrzebują maksymalnej wytrzymałości baterii i najlepszej czytelności ekranu w pełnym słońcu.

Wybór między wersją AMOLED, a Solar zależy od indywidualnych preferencji i zastosowania zegarka. Model AMOLED to rozwiązanie dla tych, którzy cenią wyrazistość i nowoczesny design, natomiast wersja Solar będzie idealnym wyborem dla osób działających w terenie, gdzie priorytetem jest długi czas pracy na jednym ładowaniu. Obie wersje zegarków tactix 8 mają tytanową obudowę oraz szafirowe szkiełko, które doskonale chroni przed zarysowaniami. Niestety między innymi z tego powodu nie należą do najtańszych. Za bazowy model AMOLED w rozmiarze 47 mm trzeba będzie zapłacić 6019 złotych. Wersja 51 mm zarówno z wyświetlaczem AMOLED jak i MIP Solar to wydatek rzędu 6449 złotych. Model AB: Elite kosztuje natomiast bagatela 7309 złotych.