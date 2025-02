Garmin z nową aplikacją na zegarek. Chętnie skorzystasz

Google Tasks, Todoist, czy Microsoft To Do to jedne z najpopularniejszych aplikacji do tworzenia, śledzenia i zarządzania listami zadań. Pomagają nam w codziennych czynnościach i przypominają o tym, o czym moglibyśmy zapomnieć. Nie dziwne więc, że właśnie te trzy usługi zostały udostępnione w ramach nowej aplikacji na zegarki Garmin, którą producent udostępnił w swoim oficjalnym sklepie Connect IQ Store. ComingUp, bo to właśnie o niej mowa, to apka pozwalająca na dodawanie i synchronizację list zadań z tych trzech usług, które będzie można wygodnie śledzić z poziomu nadgarstka, bez konieczności sięgania po smartfon. Jak wynika z jej opisu, bez wysiłku można dodawać, edytować i zarządzać elementami do zrobienia z wielu list bezpośrednio na zegarku.

ComingUp – nowa aplikacja od Garmin. Lista kompatybilnych zegarków

Nowa aplikacja działa na szeregu zegarków Garmina. Można ją pobrać i korzystać na:

Approach S70 (42 mm)

Approach S70 (47 mm)

D2 Air X10

D2 Mach 1

D2 Mach 1 Pro

Descent G2

Descent MK2, Descent MK2i

Descent MK3 – 43 mm, Descent MK3i – 43 mm

Descent MK3i – 51 mm

Descent Mk2S

Enduro 2

Enduro 3

Forerunner 165

Forerunner 165 Music

Forerunner 255

Forerunner 255 Music

Forerunner 255S

Forerunner 255S Music

Forerunner 265

Forerunner 265S

Forerunner 955 Dual Power

Forerunner 965

Instinct 3 – 45 mm, AMOLED

Instinct 3 – 50 mm, AMOLED

MARQ (Gen 2), MARQ Carbon Collection, MARQ Adventurer (Gen 2) – Damascus Steel Edition

MARQ Commander (Gen 2) – Carbon Edition

MARQ Adventurer

MARQ Athlete

MARQ Aviator

MARQ Aviator (Gen 2)

MARQ Captain, MARQ Captain: American Magic Edition

MARQ Commander

MARQ Driver

MARQ Expedition

MARQ Golfer

Mercedes-Benz Venu 2

Mercedes-Benz Venu 2S

Venu 2

Venu 2 Plus

Venu 2S

Venu 3

Venu 3S

Venu Sq. 2

Venu Sq. 2 Music

epix (Gen 2), quatix 7 – Sapphire Edition

epix Pro (42 mm)

epix Pro (47 mm), quatix 7 Pro

epix Pro (51 mm)

fēnix 7, quatix 7, fēnix 7 – Sapphire Dual Power Edition

fēnix 7 Pro, fēnix 7 Pro – Solar Edition, fēnix 7 Pro – Sapphire Solar Edition, fēnix 7 Pro – Sapphire Dual Power Edition

fēnix 7 Pro – Solar Edition (No Wi-Fi)

fēnix 7S, fēnix 7S – Solar Edition, fēnix 7S – Sapphire Solar Edition

fēnix 7S Pro, fēnix 7S Pro – Sapphire Solar Edition, fēnix 7S Pro – Sapphire Dual Power Edition

fēnix 7X, fēnix 7X – Solar Edition, fēnix 7X – Sapphire Solar Edition, quatix 7X – Solar Edition

fēnix 7X Pro, fēnix 7X Pro – Sapphire Solar Edition, fēnix 7X Pro – Sapphire Dual Power Edition

fēnix 7X Pro (No Wi-Fi)

fēnix 8 AMOLED (43 mm)

fēnix 8 AMOLED (47 mm/51 mm)

fēnix 8 Solar (47 mm), fēnix 8 Dual Power (47 mm)

fēnix 8 Solar (51 mm), fēnix 8 Dual Power (51 mm)

fēnix E

tactix 7, tactix 7 – Pro Ballistics Edition, tactix 7 – Pro Edition

tactix 7 – AMOLED Edition

tactix 8 – 47 mm, AMOLED, tactix 8 – 51 mm, AMOLED

tactix 8 – 51 mm, Solar, tactix 8 – 51 mm, Solar, Elite

vívoactive 5

Aplikacja jest dostępna w sklepie Connect IQ Store.