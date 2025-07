Jeśli odstrasza Cię cena Apple Pencil, musisz poznać te rysiki!

Alternatywy dla Apple Pencil – czy są cokolwiek warte i co oferują?

Apple Pencil to bez dwóch zdań świetne narzędzie dla kreatywnych twórców – szybkie, precyzyjne i idealnie zgrane z iPadem. Tyle że jego cena potrafi zniechęcić nawet największego fana ekosystemu Apple. Szczególnie gdy mówimy o rysiku w wariancie Pro. Na szczęście rynek nie śpi i oferuje sporo alternatyw – tańszych, czasem zaskakująco dobrych. Czy jednak naprawdę mogą równać się z oryginałem? Sprawdziliśmy kilka modeli, by ułatwić Ci odpowiedź na pytanie, które pada coraz częściej: czy warto inwestować w zamiennik Apple Pencil.

Wielu użytkowników iPada po zakupie urządzenia prędzej czy później rozgląda się za rysikiem. Apple Pencil to oczywiście pierwszy wybór, ale jego cena potrafi odstraszyć. Jeśli jest to dla Ciebie próg nie do przeskoczenia, warto wejść do świata zamienników. Uwaga – nie każdy tani rysik to okazja życia. Warto wiedzieć, czym wyróżniają się konkurencyjne urządzenia i jakie mają ograniczenia.

Logitech Crayon – zamiennik, który zaskakuje

Cena: ok. 270 zł

Jeśli miałby istnieć „oficjalny” nieoficjalny zamiennik Apple Pencil, byłby nim właśnie Logitech Crayon. Stworzony we współpracy z Apple, wspiera ich technologię – co już samo w sobie jest obiecujące. Nie trzeba się bawić w parowanie – włączasz i piszesz. Świetne do notatek i szybkich szkiców. Crayon ma solidną, aluminiową obudowę i płaski kształt, który zapobiega turlaniu się po biurku. Bateria starcza na około 7 godzin pracy, a szybkie ładowanie przez USB-C to miłe udogodnienie. Minusy? Brak czułości na nacisk, więc dla rysowników i ilustratorów – może to być trochę za mało. Jeśli rysik ma służyć do szkoły, pracy czy luźnego szkicowania, warto wziąć go pod uwagę, jako alternatywę dla Apple Pencil.

Zagg Pro Stylus 2 – funkcjonalny i estetyczny

Cena ok. 230 zł

Zagg Pro Stylus 2 to propozycja dla tych, którzy szukają eleganckiego zamiennika do codziennej pracy. Z jednej strony ma tradycyjną "rysikową" końcówkę, z drugiej zaokrągloną. Nadaje się więc i do pisania, i do przewijania stron. Ładuje się przez USB-C albo z poziomu magnetycznego mocowania iPada. Bateria trzyma do 6,5 godziny. Nie ma czułości na nacisk, ale rozpoznaje nachylenie. Nadrabia też wygodą – dobrze leży w dłoni, nie najgorzej wygląda i ma magnetyczne mocowanie. Jeśli korzystasz z iPada głównie do notatek, maili i pracy – będzie to rozwiązane godne uwagi. Istotna sprawa – rysik nie działa z iPadem Pro M4.

ESR Geo Digital Stylus Pen – tanio i z funkcją „Find My”

Cena: ok. 150 zł

ESR Geo Digital Stylus Pen to typowy budżetowiec, ale zaskakuje jedną rzeczą: możesz go namierzyć przez usługę „Find My”. To naprawdę rzadkość w tym segmencie cenowym. Sam rysik jest prosty, dobrze leży w dłoni i wygląda bardzo „apple’owo”. Pisanie? W porządku. Rysowanie? Też, choć precyzja może nieco kuleć przy bardziej wymagających szkicach. Nie ma czułości na nacisk, ale za to łapie kąt nachylenia i rozpoznaje dłoń opartą na ekranie. Ciekawym udogodnieniem jest również przycisk skrótów. Jeśli nie potrzebujesz narzędzia dla artysty, a raczej czegoś do codziennego użytku – ESR to niezły wybór.

Metapen Pencil A8 – prostota, która działa

Cena: ok. 130 zł

Metapen A8 to jedno z tych urządzeń, które po prostu działają – bez wodotrysków, ale na przyzwoitym poziomie. Nie ma tu czułości na nacisk, ale są inne plusy: bardzo dobre trzymanie się iPada (magnes!), szybkie ładowanie, solidna końcówka i precyzyjne pisanie. Włącza się przez stuknięcie, co wielu osobom bardzo odpowiada. Pracuje do 10 godzin, a wyglądem przypomina Apple Pencil 2. Użytkownicy chwalą go za prostotę – nie trzeba nic ustawiać, działa od razu. Uczniowie i studenci nie będą właściwie potrzebowali niczego więcej – szczególnie za te pieniądze.

Baseus Smooth Writing 2

Cena: ok. 100 zł

Baseus Smooth Writing 2 to przykład rysika, który udowadnia, że cena nie musi iść w parze z kompromisami. Solidnie wykonany z aluminium i lekkiego plastiku, dobrze leży w dłoni. Dzięki magnetycznemu mocowaniu może być zawsze pod ręką. Ładujemy go bezprzewodowo – wystarczy przyczepić do iPada. Baseus Smooth Writing 2 oferuje pełne odrzucenie dłoni ("palm rejection"), co pozwala swobodnie opierać rękę na ekranie. Czułość na kąt nachylenia sprawia, że rysowanie i pisanie są precyzyjne i naturalne. Wisienką na torcie jest dioda LED, która za pomocą kolorów informuje o poziomie na ładowania.

TQQ Pencil – najtańszy, ale wygląda jak Apple Pencil

Cena: ok. 90 zł

TQQ to przykład rysika, który kosztuje niewiele, a wygląda niemal tak samo, jak Apple Pencil. Na pierwszy rzut oka można je pomylić (chyba że wybierzemy ten w kolorze czarnym). Działa z iPadami od 2018 roku, ma magnetyczne mocowanie i ładowanie przez USB-C. Włączamy go przez dwukrotne dotknięcie końcówki. Precyzja? Przy codziennym użytkowaniu – wystarczająca. Do rysowania – niekoniecznie. W tej cenie trudno mieć większe wymagania. Na plus: dostępność w różnych kolorach, więc jeśli lubisz gadżety dopasowane wizualnie do reszty zestawu – może cię przekonać.

Czy warto oszczędzać na rysiku do iPada?

Jeśli używasz iPada głównie do pisania, notatek, przewijania i prostych szkiców – większość zamienników da sobie radę. Logitech Zagg, Crayon, ESR, Baseus czy nawet TQQ oferują wystarczająco dobrą precyzję działania, a kosztują znacznie mniej niż Apple Pencil. Jeśli rysujesz na poważnie, potrzebujesz czułości na nacisk i tu warto jednak rozważyć zakup oryginalnego Apple Pencil.