Finalizacja całej transakcji zajmowała około tygodnia. Czasem dłużej. Wystawienie komentarza (a później także ocen za poszczególne aspekty transakcji) było czymś więcej, niż obowiązkiem, bo sami liczyliśmy na to, że otrzymamy szczerą i sprawiedliwą ocenę od drugiej osoby. Nie było to oczywiście regułą, ale w większości problematycznych sytuacji obydwu stronom zależało na właściwym załatwieniu sprawy i definitywnym jej zakończeniu, by nie odbiło się to na wystawianej opinii. Dzięki temu, a przynajmniej mam takie wrażenie, było o wiele łatwiej dogadać się jak człowiek z człowiekiem.

Allegro zmieni regulamin. Będzie korzystniejszy dla sprzedających

Dokonywanych transakcji jednak przybywało, więc przyspieszano i upraszczano, w miarę możliwości, każdy etap robienia zakupów. Dziś wystarczy mi smartfon i aplikacja, bym znalazł to czego potrzebuję, zamówił to, opłacił nie opuszczając aplikacji (potwierdzając wszystko swoją twarzą dzięki Face ID) i jedyne co mi pozostaje to czekać na przesyłkę. A nawet i ten etap został usprawniony, bo śledzenie paczek jest możliwe z poziomu tej samej appki.

Zakupy na Allegro = zakupy w sklepie