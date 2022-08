Zmiana w opłatach dotyczących wysyłek za granicę

5 września zmienią się regularne opłaty za wysyłkę metodą Allegro Kurier DPD za granicę oraz maksymalne ceny dostaw dla pozostałych metod dostawy poza granice naszego państwa. Allegro Kurier DPD oferuje wysyłkę paczek do 24 krajów Unii Europejskiej, co pozwala na wygodne wysyłki za granicę, bez konieczności podpisywania umów z przewoźnikami. Opłaty w ramach tej usługi zostaną zwiększone do takich krajów jak Łotwa, Estonia, Belgia, Luksemburg, Bułgaria, Francja, Włochy, Irlandia, Dania, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Finlandia i Grecja.

Do tego wprowadzono maksymalną kwotę wysyłek za granicę korzystając z innej metody, niż Allegro Kurier DPD. Jeśli chcemy, żeby nasza oferta była widoczna w wynikach wyszukiwania w danym kraju, cena dostawy nie powinna przekroczyć kwoty określonej w nowym regulaminie Allegro.

Dodatkowo, zostanie zmieniona nazwa usługi Odroczona płatność dla Firm na Allegro Pay Business. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że jeśli umożliwiamy zakupy z odroczoną płatnością na Allegro Biznes, nie musimy niczego robić w związku z tą zmianą.

Weterynaryjne produkty lecznicze bez recepty i zaktualizowana Polityka ochrony prywatności

5 września na Allegro zostanie utworzona nowa kategoria dla artykułów weterynaryjnych bez recepty. Oczywiście należy spełnić pewne warunki, aby móc sprzedawać tego typu artykuły. Jeśli jesteśmy zainteresowani taką działalnością, będziemy musieli wysłać wpis swojej firmy do wykazu podmiotów prowadzących internetową sprzedaż detaliczną OTC, opublikowany na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, oświadczenie, że jest się podmiotem uprawnionym do sprzedaży produktów weterynaryjnych, oświadczenie czy prowadzimy działalność w formie Zakładu Leczniczego oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów związanych ze sprzedażą produktów weterynaryjnych. Dodatkowo, 5 września zostanie również zaktualizowana Polityka ochrona prywatności.

Więcej ogłoszeń na Allegro Lokalnie i inne nowości, które wejdą w życie 5 września

Obecnie na Allegro Lokalnie można mieć maksymalnie 200 aktywnych ogłoszeń, a w dziale Motoryzacja – 10. Od 5 września będzie można mieć po 200 aktywnych ogłoszeń w każdym dziale, na przykład: Elektronika, Dom i Ogród czy Moda. Limit ogłoszeń w Motoryzacji pozostanie za to bez zmian.

Do tego Allegro wprowadzi większą weryfikację zbiórek charytatywnych. Każda organizacja, która chce dostać status konta Organizacji Charytatywnej i zbierać pieniądze w ramach Allegro Charytatywni, musi przejść wieloetapową weryfikację – a od teraz w wyjątkowych przypadkach Allegro będzie weryfikować również cel zbiórki.

Od 5 września również zmiana kraju dostawy, waluty albo języka (Allegro jest dostępne również po angielsku, czesku i ukraińsku) będzie mogła wpłynąć na dostępność ofert i usług. Poza tym, w regulaminie zostanie doprecyzowana kwestia rozliczania dostaw w zamówieniu z kilkoma przesyłkami.

Nowe metody dostaw Pocztex

Od 15 września Allegro wprowadzi nowe metody dostaw kurierem Pocztex, do punktu odbioru oraz automatu paczkowego. Jeśli mamy konto firmowe, będziemy mogli udostępnić takie metody dostaw jak:

Allegro Kurier Pocztex

Allegro Kurier Pocztex pobranie

Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex

Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex pobranie

Allegro Automat Pocztex

Do tego Allegro Kurier Pocztex, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex oraz Allegro Automat Pocztex będą kwalifikowały oferty sprzedających na kontach firmowych do oznaczenia Allegro Smart! Poza tym zostaną uzupełnione zapisy dotyczące operatorów płatności.

Zmiana warunków Allegro Smart! dla sprzedających na kont firmowych

3 października do obecnych warunków Allegro Smart! zostanie dodany kolejny. Od tego dnia Smart! będą te oferty, w których poza jedną z wymaganych kurierskich metod dostawy, zostaną udostępnione również co najmniej 2 inne metody dostawy – do punktu odbioru i/lub automatu paczkowego.

Co jednak istotne, jeśli sprzedajemy przedmioty, których nie można umieścić w automacie paczkowym (na przykład ze względu na rozmiar czy wagę), to po 3 października oferty te nadal będą miały oznaczenie Smart!

Źródło: Allegro