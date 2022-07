Lato na Allegro - tanie zakupy elektroniki

To już druga paczka polecanych zakupów z kategorii elektronika, dostępnych w ramach letnich wyprzedaży na Allegro. Wzorem poprzedniej wybraliśmy dla Was kilka ciekawych okazji na tanie zakupy.

Dla przypomnienia, wszystkie zakupy na Summer Sale na Allegro, których łączna wartość przekracza kwotę 40 zł, możecie nabyć z darmową dostawą w ramach usługi Allegro Smart!.

Tanie zakupy elektroniki na Allegro

Smartwatch Xiaomi Mibro Lite

Zaczynamy od smartwatcha, z okazji letnich promocji na Allegro Xiaomi Mibro Lite aktualnie dostępny jest w atrakcyjnej cenie 197,90 zł.

Smartwatch Mibro Lite wyposażony jest w ekran 1,3 cala HD Amoled, w magnetyczny port ładowania oraz obsługuje Bluetooth w wersji 5.0. Obsługę zegarka wspomaga aplikacja mobilna Mibro Fit, a samo urządzenie ma wbudowany optyczny czujnik tętna, czujnik Spo2 oraz akcelerometr. Na jednym ładowaniu zegarek wytrzyma od 8 do 10 dni, w zależności od intensywności korzystania z niego.

Odczytamy też na nim powiadomienia ze smartfona (wymagany system to minimum Android 5.0 lub iOS 10.0) z takich aplikacji jak wiadomości SMS, poczta Gmail oraz Skype, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram czy Snapchat. Dodatkowo zdalnie aktywujemy w nim robienie zdjęć, odtwarzanie muzyki, wyciszanie telefonu czy odbierzemy powiadomienia o połączeniach przychodzących. Urządzenie wspiera też monitorowanie różnego rodzaju aktywności sportowych.

Transmiter samochodowy Blow

W przypadku, gdy wybieramy się niedługo na wakacyjny wyjazd samochodem, a dysponujemy w nim starszym odbiornikiem radiowym, możemy go unowocześnić zakupując transmiter FM, który pełni dodatkowo rolę zestawu głośnomówiącego.

Transmiter samochodowy Blow wystarczy włożyć do gniazda zapalniczki w samochodzie, ustawić w nim taką samą częstotliwość jak w radiu samochodowym, by móc odtwarzać na nim muzykę z innego urządzenia z funkcją Bluetooth. No i bezpiecznie prowadzić przychodzące podczas jazdy rozmowy telefoniczne - tryb głośnomówiący włącza się automatycznie ze statusu odtwarzania muzyki podczas odbierania połączeń. W letniej promocji na Allegro kupicie go aktualnie w cenie 69,90 zł.

Kamera sportowa Hyperstore

Wyjazdy wakacyjne to też okazja do nagrywania wrażeń, zwłaszcza tych podwodnych. Można w tym celu zaopatrzyć się w kamerę Hyperstore za niewielką cenę w wysokości 43,60 zł.

Kamera umożliwia nagrywanie filmików (klasycznych jak i slow-motion), również do 30 metrów pod wodą w rozdzielczości: 1920x1080 px - 15 kl./s. lub 1280x720 px - 30 kl./s. Podłączymy do niej też kartę pamięci 32GB.

Powerbank Webski 20000 mAh

Dla osób mobilnych, które potrzebują mieć w zapasie dodatkowe źródło energii na przykład do smartfona, przygotowana została promocja na powerbank Webski o pojemności 20000 mAh.

Taka moc dodatkowego zasilania powinna spokojnie wystarczyć na uzupełnienie energii w urządzeniach, które zabieramy na wakacyjne wyjazdy. Powerbank ten wyposażony jest w trzy porty ładujące i dołączony jest do niego pleciony kabel z trzema końcówkami: microUSB, 8PIN oraz Typ-C.

W letniej promocji na Allegro zakupicie Powerbank Webski w cenie 69,30 zł.

Telewizor LED CHiQ

Telewizor z Androidem na pokładzie poniżej tysiąca złotych? Jest i taka promocja, telewizor LED CHiQ kupicie teraz w niższej cenie za 976,65 zł.

Telewizor ten jest oczywiście zgodny z nowym standardem nadawania, który obowiązuje w całej Polsce od końca czerwca - DVB-T2 i kupując u tego producenta przysługuje nam rządowe dofinansowanie w kwocie 250 zł na jego zakup. Jeśli chodzi o sam system, to mamy tu Androida 11, a więc możliwość zainstalowania i korzystania z kilku tysięcy aplikacji z Google Play.

Wybraliśmy tutaj tylko tańszą elektronikę, ale jeśli znajdziecie dla siebie na stronach Summer Sale na Allegro jakieś interesujące Was droższe produkty, możecie skorzystać przy ich zakupie z usługi odroczonej płatności Allegro Pay lub rozłożenie ich na dogodne raty, a dodatkowo osoby korzystające zarówno z Allegro Pay, jak i Allegro Smart!, mogą podzielić zakup na 3 raty 0%.

