Allegro Days - czas na kolejną odsłonę trzydniowych zniżek nawet do 40%

Allegro Days to nowa cykliczna akcja promocyjna, w której można upolować atrakcyjne produkty w obniżonej cenie - nawet do 40%.

Pierwsza część akcji Allegro Days miała miejsce od 6 czerwca do 8 czerwca tego roku. Natomiast najnowsza jej odsłona zaczęła się dziś i potrwa jeszcze do środy. Tak więc warto już od teraz zacząć śledzić pojawiające się w niej pozycje zakupowe na stronie Allegro Days.

My tradycyjnie, wybraliśmy dla Was pięć najbardziej interesujących promocji, oto one.

Hulajnoga RAVEN Lexer Gold

Dla fanów hulajnóg wyczynowych mamy propozycję w postaci hulajnogi RAVEN Lexer Gold, którą w sklepach można aktualnie kupić za około 259 zł. W ramach Allegro Days dostępna jest do kupienia w cenie 99 zł, a więc dokładnie 160 zł taniej.

Hulajnoga wykonana jest ze stali węglowej, dzięki temu jest zarówno wytrzymała i lekka - Premium High Carbon Steel, do tego łożyska Abec9 608RS Chrome oraz felgi Ultra High Performance Aluminium HS7000 Core. Sam deck to również lekkie i wytrzymałe aluminium High Performance Aluminium HS7000, a hamulce ze stali manganowej - Ultra High Performance Manganese Steel.

Grill gazowy Tristan - Fire Friend

Okres letni to czas wyjazdów wakacyjnych, ale i popularnych grilli w przydomowych ogródkach. Jeśli dysponujecie taką przestrzenią przed domem lub na działce, warto zainteresować się promocją na grilla gazowego Tristan - Fire Friend.

Grill wyposażony jest w trzy palniki o mocy 2,1kW każdy, emaliowaną płytę do pieczenie oraz ociekacz na tłuszcz, pozwalający utrzymać urządzenie i jego okolice w czystości. Dziś na stronach Allegro Days dostępny jest on do kupienia w cenie 209,40 zł.

Powerbank Baseus - Blade 20000 mAh

Powerbank to przydatne urządzenie do gromadzenia zapasowego zasilania na wszelakich wyjazdach. Dobrą propozycją będzie tu powerbank Baseus o pojemności aż 20000 mAh.

Powerbank Baseus to wyjątkowo ładnie wykonane urządzenie o wysokości długopisa, dość szerokie przy tym, ale z pewnością nie zabierze zbyt dużo miejsca i powinno się zmieścić do jakiejś pojemnej kieszeni.

Wyposażony jest w dwa wejścia USB-C i cztery wyjścia ładujące 2xUSB-A oraz 2xUSB-C, pozwalająca ładować jednocześnie cztery urządzenia. Do tego szybkie ładowanie Quick Charge 4.0, a w przypadku ładowania samych urządzeń wspiera szybkie ładowanie Samsung (45W), Huawei (5A), nowych iPhone (20W, 18W) oraz laptopów wyposażonych w Power Delivery do 100W.

Dodatkowo znajdziemy tu wskaźnik diod LED, informujący o stanie naładowania czy siedem poziomów zabezpieczeń naszych urządzeń: przed przeładowaniem, wyładowaniem, przepięciami, przegrzaniem, prądem przetężeniowym, krótkimi spięciami i polem elektromagnetycznym. W promocji Allegro Days kupicie tego powerbanka aktualnie za 279,20 zł.

Szczoteczka elektryczna Oral-B Vitality

W służbie zdrowych i czystych zębów dobrą okazją zakupową na Allegro Days będzie szczoteczka elektryczna Oral-B Vitality 100 3D White.

W zestawie tym znajdziecie jedną końcówkę Oral-B Cross Action oraz aż osiem końcówek zamienników Precision dopasowanych do kształtów każdego zęba. Sama szczoteczka to aż 7600 oscylacyjnych ruchów na minutę pozwalających na dokładne czyszczenie, usuwanie płytki nazębnej czy wybielanie zębów. Ponadto mamy tu wbudowany timer oraz dołączoną ładowarkę do ładowania szczoteczki.

Cały zestaw dostępny jest obecnie w ramach Allegro Days w cenie 59,99 zł.

Robot sprzątający Medion

Na koniec polecamy dla osób, które lubią dbać o porządek w domu, ale niekoniecznie przy dużym wysiłku ze swojej strony - robota sprzątającego Medion.

Robot Medion zarówno odkurzy nasze pomieszczenia w domu, jak i je umyje. Wyposażony jest w czujniki, dzięki którym unika przeszkód i nie spada na przykład ze schodów. Z kolei bateria 2400 mAh pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia przez 60 minut, co powinno pozwolić na dokładne wysprzątanie całego niewielkiego mieszkania. Na Allegro Days kupicie go dziś w cenie 339 zł.

To oczywiście tylko kilka naszych wybranych propozycji. Dużo więcej okazji zakupowych z różnych kategorii, znajdziecie na stronie tej nowej cyklicznej promocji - Allegro Days.

--

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.