Zestawienie 10 największych platform e-commerce powstało na podstawie danych z serwisu SimilarWeb, a więc są to szacunkowe dane, niemniej dające jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dane w mln odwiedzin w ciągu miesiąca:

Amazon 4 600 eBay 1 800 AliExpress 865 Mercado Libre 634 Rakuten 384 Walmart 286 JD 264 Tmall 202 Shopee 195 Allegro 193

Największy jest tu oczywiście Amazon z 4,6 mld odwiedzin miesięcznie, na drugim miejscu mamy eBay z 1,8 mld, a na 3 miejscu AliExpress, które dobija się już do pierwszego miliarda. Nasze Allegro wskoczyło do pierwszej dziesiątki z wynikiem prawie 200 mln odwiedzin w miesiącu i co najważniejsze Allegro jest jedyną platformą e-commerce w tym zestawieniu działającą wyłącznie w Europie, a więc weszło w szranki ze światowymi gigantami.

To wszystko sprawiło, że z ciekawości założyłem testowe konto SimilarWeb, by podejrzeć więcej danych na temat Allegro, jest ich nieco więcej niż przy dostępie bez jego zakładania i przyznam, że niektóre z tych danych są niezwykle ciekawe.

Ale po kolei, po zalogowaniu uzyskałem dostęp do danych z 3 ostatnich miesięcy, ale załapały się na nie najlepsze miesiące w branży e-commerce w roku. Być może też dlatego Allegro przesunęło się tutaj na nieco niższe miejsce na świecie wśród platform e-coomerce, bo to był gorący okres dla wszystkich platform handlowych, nie tylko w internecie.

W ostatnich 3 miesiącach odwiedziło Allegro ponad 600 mln użytkowników, co daje 200 mln na miesiąc, z czego unikalnych użytkowników było 27 mln. Jak wiemy nasz Gemius podaje dane realnych użytkowników, a tych w grudniu 2019 roku odwiedziło nieco ponad 11 mln.

Nieco zaskakujący jest tu podział na odwiedziny z desktopów vs mobile, globalny trend już jest taki, że większość ruchu serwisy takie generują już na urządzeniach mobilnych, choć z drugiej strony tłumaczy się tym samym fakt, jak to się stało, że aplikacja AliExpress przegoniła już Allegro w popularności wśród polskich użytkowników.

Dobrym wynikiem jest tutaj ponad połowa ruchu z wejść bezpośrednich na Allegro, a co czwarty internauta trafia tam z bezpłatnych linków na Google, czyli nie jest to zbytnie uzależnienie od algorytmów wyszukiwarki. Niemal 7% to ruch z płatnych linków w wyszukiwarkach, 3% z reklam wyświetlanych na innych stronach, prawie 5% z social media, ponad 5% z e-maila, a tylko 2% z odsyłań z innych serwisów.

Z jakich serwisów? Zdecydowanie najwięcej, bo ponad połowa ruch generowana jest przez porównywarkę cen Ceneo, z czego zdecydowana większość z wersji mobilnej. Na drugim miejscu mamy Allegro Lokalnie, a podium zamyka poczta na Interii. Sporo ruchu generuje też Wykop czy Messenger.

Ostatnie ciekawe dane znalazłem w zestawieniu serwisów, z których klienci przechodzą z Allegro, z którego okazuje się, że najpopularniejszą bramką do płatności za produkty kupione na tej platformie sprzedażowej jest PayU, zdecydowanie mniej przekierowań jest do innej bramki Przelewy24 czy bezpośrednio do formatek przelewowych w bankowości elektronicznej mBanku czy PKO Banku Polskiego.

Źródło: Rzeczpospolita.