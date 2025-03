Jeszcze nie tak dawno Allegro mogło spać spokojnie i nie myśleć o jakiejkolwiek konkurencji. Było zdecydowanie najpopularniejszą platformą e-commerce w polskim internecie i nic nie wskazywało na to, że w najbliższym czasie może się to zmienić. Tymczasem przyszli Chińczycy i mocno namieszali. Wygląda na to, że już wkrótce czeka nas zmiana na stanowisku lidera.

Allegro czy Temu? Walka o miano najpopularniejszej platformy zacięta jak nigdy

Niczym grom z jasnego nieba gruchnęły statystyki przygotowane przez Gemius/PBI za luty 2025 roku. Szczególnie ciekawie zrobiło się w kategorii e-commerce, gdzie Temu niebezpiecznie zbliżyło się do Allegro. Jak wykazało badanie, Allegro miało w lutym 17 848 026 realnych użytkowników. W tym czasie Temu zdobyło ich 17 724 906. Jak łatwo policzyć, różnica to zaledwie nieco ponad 100 tysięcy użytkowników. Czyżby w najbliższym czasie Allegro miało pożegnać się z koszulką lidera e-commerce w Polsce? Jeśli pod uwagę weźmiemy tylko i wyłącznie widoczność w sieci, jest to możliwe.

Jak Chińczycy tego dokonali? Wykupili pół internetu

Jak to w ogóle możliwe, że temu, czyli stosunkowo młoda platforma na polskim rynku, już praktycznie dogoniła Allegro pod względem zasięgu w sieci? Zdecydowano się na bardzo proste, choć kosztowne rozwiązanie. Od dłuższego czasu wszyscy doskonale wiemy jakie. Reklamy Temu niemal dosłownie wyskakują z lodówki. Widać je dosłownie wszędzie. Od największych portali internetowych, przez gry po media społecznościowe. Słowem, nie da się postawić kroku w sieci, by nie natknąć się na reklamę Temu. Czy ta strategia działa? Cóż, wygląda na to, że tak. Klienci klikają w reklamy łudzeni możliwością bardzo tanich, czy wręcz darmowych zakupów, a zasięg platformy rośnie.





Allegro czeka ciężka walka z potężnym przeciwnikiem

Już teraz widać, że przed krajowym gigantem e-commerce stoi wielkie wyzwanie utrzymać pozycję lidera w walce z chińską konkurencją. Temu to Temu, a przecież są jeszcze Shein i AliExpress. A to wszystko przy konieczności mierzenia się z krajowymi i unijnymi regulacjami. Czas pokaże, czy Polacy pokochają zakupy w Chinach na tyle, by ich serwisy stały się bardziej popularne, niż Allegro.

