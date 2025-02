Allegro rozdaje kupony ze zniżkami, trzeba się spieszyć! Podpowiadamy gdzie ich szukać

Kupony od Allegro z okazji 25-lecia platformy. Do zgarnięcia bony na 10 zł!

Allegro regularnie kusi nas rozmaitymi zniżkami i promocjami. Tym razem jednak wybrana grupa użytkowników może liczyć na fajny bonus w postaci kupony o wartości 10 złotych, który wykorzystać można na zakupy w portalu, których wartość w koszyku przekracza 100 złotych.

Reklama

Z istotnych informacji: kupon dostępny jest wyłącznie przy kupowaniu za pośrednictwem mobilnej aplikacji (dostępnej zarówno na Androida, jak i iOS). Dostęp do kuponu mają wybrani użytkownicy z aktywnym abonamentem Allegro Smart! Warto sprawdzić, czy taka zniżka czeka na nas w profilu. Jeżeli nie wiecie gdzie szukać tej niespodzianki -- to na dolnej belce wybieramy Moje Allegro. Następnie w zakładce zakupowej czeka na nas sekcja "Programy zniżkowe", a tam "Kupony i karty podarunkowe". I jeżeli należycie do grona szczęściarzy, którzy zostali obdarowani kuponem i posiadacie aktywny abonament Smart!, to będziecie mogli tam odebrać kod. Uwaga, warto się spieszyć -- czasu na jego wykorzystanie nie ma zbyt wiele. Kupony są ważne tylko do dzisiaj, do godziny 23:59. Warto także mieć na uwadze, że nie działają one na przedmioty z kategorii: Internet, Zdrapki, Kryptowaluty, Pre-paid, Gry online (MMO), Kody i doładowania, Nimizmatyka, Pieniądz papierowy, Produkty inwestycyjne oraz wszystkie produkty z przesyłką elektroniczną. Ale to już klasyka, do której nas w tym temacie przyzwyczajono.