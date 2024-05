Tegoroczna akcja Allegro Smart! Week trwa 13 do 22 maja, ale już od 6 maja (tylko w aplikacji mobilnej Allegro), na rozgrzewkę można było upolować produkty w cenach niższych nawet o 50% od cen regularnych, w tym jedną ofertę dziennie tylko za 1 zł. Dziś ponownie przyglądamy się promocjom, ale nie tak jak do tej pory. Przed nami wakacje, więc sprawdzamy sprzęty i akcesoria, które warto mieć przed urlopem. To cię zainteresuje Nie kupuj powerbanka za 50 zł. Oto modele które warto wybrać (i dlaczego)GTA 6 - wszystko, co wiemy. Zapowiada się prawdziwa rewelacja!

iPhone 14

Wybierając się na wakacje warto mieć w kieszeni dobry smartfon. I tak się składa, że w ramach Allegro Smart! Week możecie kupić iPhone'a 14 za 3104,10 zł. Choć telefon ten zadebiutował na rynku w 2022 r. wciąż jest dobrym wyborem dla tych, którzy nie szukają najbardziej zaawansowanych flagowców, ale cenią sobie niezawodność, długo wsparcie producenta i rozwiązania, których nie ma konkurencja. iPhone 14, w wersji 128 GB pamięci wewnętrznej działa pod kontrolą układu Apple A15 Bionic wspieranego przez 6 GB pamięci RAM. Wyposażony jest m.in. w 6,1-calowy wyświetlacz OLED (Super Retina XDR) o rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli. Do tego podwójny układ głównych aparatów 12 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny), aparat przedni 12 Mpix z technologią Face ID, szybkie ładowanie bezprzewodowe z technologią MagSafe, złącze Lightning i Dual SIM (nano-SIM / eSIM). W tej promocji telefon kupicie w kolorze fioletowym.

70mai A800S z kamerą wsteczną RC06

Wybierając się w podróż samochodem, warto uzbroić się w kamerkę 70mai A800S dostępną w cenie 616,35 zł, która będzie rejestrowała przejazd. To zaawansowane urządzenie rejestrujące w rozdzielczości 4K, wyposażone w sensor SONY IMX415 zapewniający wyraźne nagrania zarówno w dzień, jak i w nocy. Szeroki kąt widzenia 140° pozwala na rejestrowanie dużego obszaru przed pojazdem. Kamera posiada funkcje ADAS, które ostrzegają przed niekontrolowanym opuszczeniem pasa ruchu oraz o pojazdach z przodu, a także moduł GPS zapisujący prędkość i lokalizację. Tryb parkingowy, działający po wykryciu ruchu, wymaga dodatkowego adaptera do stałego zasilania. Kamerka obsługuje również Wi-Fi, co umożliwia zarządzanie nagraniami przez aplikację mobilną. Urządzenie posiada też 3-calowy wyświetlacz i baterię o pojemności 500 mAh, co zapewnia jej długotrwałe działanie. Obsługa urządzenia jest intuicyjna, a liczne funkcje dostępne w menu oraz w aplikacji mobilnej pozwalają na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika​. W zestawie znajduje się również kamera wsteczna RC06. Nagrywa filmy w rozdzielczości 1080p oraz zapewnia szeroki kąt widzenia wynoszący aż 130 stopni.

LUMIX DC-G90

Fani fotografii mogą w ramach Allegro Smart! Week kupić bezlusterkowy aparat cyfrowy LUMIX DC-G90 za 2465,10 zł. Wszechstronny i solidny aparat bezlusterkowy, zaprojektowany zarówno dla fotografów, jak i filmowców. Wyposażony jest w 20,3-megapikselową matrycę Digital Live MOS i najnowszy procesor Venus Engine, co zapewnia wysoką jakość zdjęć z doskonałymi detalami i szerokim zakresem dynamiki. Brak filtra dolnoprzepustowego zwiększa ostrość i przejrzystość robionych zdjęć. W kwestii nagrywania wideo, LUMIX G90 oferuje rozdzielczość 4K w 30 klatkach na sekundę, co jest istotnym atutem dla vlogerów i osób szukających dobrych rozwiązań na wakacyjnych wyjazdach.

Bez problemu radzi też sobie z nagrywaniem filmów w rozdzielczości Full HD, profil V-Log Lco oferuje większą elastyczność w postprodukcji. System stabilizacji obrazu 5-osiowej Dual I.S. 2 zapewnia płynne filmy i ostre zdjęcia, kompensując drgania aparatu. LUMIX G90 został zaprojektowany z myślą łatwej obsłudze. Posiada wytrzymały korpus odporny na zachlapania i kurz, co czyni go odpowiednim do fotografii plenerowej i podróżniczej. Aparat ma wizjer OLED oraz w pełni odchylany 3-calowy ekran OLED, co umożliwia łatwe kadrowanie z różnych kątów. Dla lepszego nagrywania i monitorowania dźwięku, G90 wyposażono w wejście mikrofonowe i gniazdo słuchawkowe. W tej cenie dostępny jest sam korpus aparatu wyposażony w mocowanie Micro 4/3.

Blow BG700

Dla fanów mobilnej fotografii, którzy szukają dodatkowych akcesoriów usprawniających nagrywanie filmów smartfonem, idealnym urządzeniem może okazać się Stabilizator elektroniczny (gimbal) Blow BG700 za 229,82 zł. Choć współczesne smartfony wyposażone są w systemy stabilizacji ekranu, dedykowane gimbale zapewniają dodatkową stabilność nawet w najbardziej wymagających scenariuszach. Gimbal wyposażony jest w żyroskop, silniczki elektryczne i czujniki, które kompensują ruchy kamery lub aparatu. Jego konstrukcja pozwala na zamontowanie smartfona z ekranem do 7 cali.

Posiada cztery tryby pracy: All Follow (AF) – oś obrotu (Roll) jest zablokowana, a oś obrotu poziomego (Pan) i oś przechyłu (Tilt) podążają za ruchem uchwytu. Half Follow (HF): oś obrotu (Roll) i oś przechyłu (Tilt) są zablokowane, a oś obrotu poziomego (Pan) obraca się płynnie wraz z ruchem uchwytu. Lock Full (LF) – wszystkie osie są zablokowane, co oznacza, że aparat pozostaje nieruchomy i stabilny, nie może podążać za ruchem uchwytu. First person view (FPV) – wszystkie osie podążają za ruchem uchwytu. Co najważniejsze, stabilizacja w trzech osiach zapewnia najwyższą jakość obrazu i płynność ruchu. Jako jeden z nielicznych, gimbal może być używany podczas ładowania. Oznacza to, że niski stan baterii, nie pozwoli przerwać nagrywania.

Nie ważne czego potrzebujecie na wakacje, Allegro Smart! Week ma wszystko i to w niższej cenie. Dodatkowo, do 3 czerwca można skorzystać ze specjalnej, dodatkowej promocji. Ci, którzy nie mają aktywnej usługi Allegro Smart! mogą otrzymać 8 darmowych dostaw oraz 8 darmowych zwrotów - na okres 8 miesięcy. Wystarczy odwiedzić stronę Allegro Smart! i postępować zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami. Chcecie więcej? Nie ma problemu. Do 3 czerwca trwa też promocja, w ramach której aktywujecie Allegro Smart! na cały rok w cenie obniżonej o 20 zł, czyli za 39,99 zł. Patrząc na to, że usługa pozwala zaoszczędzić na wysyłce, te niecałe 40 zł rocznie wygląda naprawdę atrakcyjnie, tym bardziej, że według informacji Allegro, w zeszłym roku użytkownicy Allegro Smart! zaoszczędzili na darmowych dostawach i zwrotach średnio 600 zł.

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.