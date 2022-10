Jesień w pełni, za oknami robi się coraz zimniej, ciemniej. Spędzanie wieczorów w domu może okazać się najlepszym sposobem na rozrywkę. W szczególności jeśli mamy telewizor i konsolę. Wystarczy zaparzyć kubek ulubionego napoju, chwycić pada, wybrać odpowiednią grę wideo i rozsiąść się wygodnie przed ekranem, by szara rzeczywistość za oknem zniknęła choć na chwilę. Podpowiadamy jakie tytuły wybrać, by spędzić mile czas - zarówno w pojedynkę, jak i w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych - także tych online.

Bez wątpienia jedną z najbardziej wyczekiwanych gier tej jesieni jest God of War Ragnarok. Kontynuacja przygód Boga Wojny, która na konsolach PlayStation 4 zadebiutowała w 2018 r., pozwoli graczom poznać dalsze losy Kratosa i jego syna - Atreausa, którzy zmagają się z wrogimi siłami bóstw Midgardu w obliczu zbliżającego się ragnaröku. Ojciec i syn muszą podjąć ogromne ryzyko, a gracze będa mieli szansę odwiedzić dziewięć światów, w których czeka masa przeciwników, zagadek i lokacji wartych poznania. Gra God of War Ragnarök w sklepach pojawi się 9 listopada i będzie dostępna na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Edycja Premierowa PS5 zawiera dodatkowo kod na wszystkie cyfrowe dodatki za zamówienie w przedsprzedaży, które można odblokować w trakcie rozgrywki. Będą to Pancerz Wysokich Śniegów dla Kratosa oraz Tunika Wysokich Śniegów dla Atreusa.

Nie da się ukryć, że Dying Light 2 było grą wyczekiwaną przez graczy - i to nie tylko tych z Polski. Rodzime studio Techland, za sprawą ”jedynki” zyskało sobie uznanie na skalę światową i cała branża z zainteresowaniem spoglądała na prace nad kontynuacją. A trochę to trwało. Wrocławskiemu studiu stworzenie tego tytułu zajęło 7 lat i trzeba przyznać, że efekt końcowy jest zadowalający. Z każdą godziną spędzoną z tytułem fabuła nabiera rumieńców, a kolejne zwroty akcji często zaskakują.

Seria Dying Light to przede wszystkim parkour, który w nowej odsłonie wraca w pięknym stylu. Mechanika skakania po dachach, wspinaczki itp. dopracowana została w najmniejszych szczegółach. Jest płynniejsza i zarazem o wiele przyjemniejsza i satysfakcjonująca. To samo tyczy się walki, w której te elementy parkouru też są obecne i stanowią ważny element przy pokonywaniu wrogów. A tych nie zabraknie - zarówno nieumarłych (zombie) jak i wrogo nastawionych ludzi, którzy często stawać będą na głównemu bohaterowi na drodze.

Tej serii nie trzeba nikomu przedstawiać. Najnowsza i zarazem ostatnia odsłona FIFA w wykonaniu EA Games. W tym wydaniu, jak każdego roku, Ultimate Team przyciąga do siebie tylu graczy, że studio nie ma większego powodu, żeby cokolwiek w tej machinie zmieniać. Bo po co zmieniać coś, co działa wyśmienicie. Nie da się jednak ukryć, że na szczególną uwagę zasługuje tryb kariery. W tym roku EA Games wprowadza mnóstwo nowości, które widać już na pierwszy rzut oka. Prowadzenie własnego klubu po najwyższe trofea nie będzie łatwym zadaniem, tym bardziej, że kariera zawodników wykracza poza boisko bardziej, niż kiedykolwiek i gracz będzie miał naprawdę dużo do zrobienia, by jego drużyna odnajdywała się na boisku. Choć FIFA 23 w wersji na PlayStation 4 nie wykorzystuje technologii HyperMotion2 obecnej na nowej generacji konsol, tytuł ten nadal dostarczy wielu godzin świetnej rozrywki - w szczególności jeśli nie planujecie przesiadać się w najbliższym czasie na nowy sprzęt.

Wspólne spędzanie jesiennych wieczorów w gronie rodzinnym lub ze znajomymi przed telewizorem najlepiej sprawdza się wraz z Nintendo Switch i imprezowymi grami, które trafią w gusta każdego. Tak jest w przypadku Super Mario Party - serii, która na rynku zadebiutowała 20 lat temu i doskonale odnajduje się na nowej konsoli Nintendo. Pierwsza zasada w Super Mario Party jest prosta - im więcej graczy przed konsolą/telewizorem, tym lepiej. Musicie jednak pamiętać, że zagracie w parach na jednym sprzęcie, do czwórki potrzebny jest już drugi zestaw Joy-Conów. Super Mario Party oferuje tryb nieco tradycyjnej planszówki, jednak to bogaty zestaw minigier sprawia, że chce się grać. Jest ich 80 i widać, że twórcy spędzili sporo czasu, by zrobiły na graczach wrażenie. Katalog jest naprawdę imponujący i zróżnicowany. Od prostych gier logicznych, po zręcznościówki. Są krótkie, ale treściwe i dające masę frajdy, szczególnie gdy wszyscy siedzą na brzegu kanapy starając się wypaść jak najlepiej.

Coś dla tych, którzy lubią gry online i szukają prawdziwych wyzwań na polu bitwy. Seria Modern Warfare znana jest przede wszystkim z doskonałej trylogii, z dawno minionych lat. To także świetnie przyjęta odsłona z 2019 roku. I to właśnie teraz gracze mają okazję sprawdzić jej kontynuację z rozbudowanym trybem fabularnym, niezawodnym i klasycznym trybem multiplayer z kilkoma nowościami i dopracowaną rozgrywką. Call of Duty: Modern Warfare 2 ma szansę odnieść ogromny sukces i zadowolić fanów serii, którzy nie będą mogli oderwać się od multi przez wiele miesięcy, a nawet lat nawiązując długie relacje z innymi graczami, które mogą przerodzić się w przyjaźnie.

Twórcy są pewni swojego sukcesu oddając graczom tytuł najwyższej klasy z całkiem nowym sposobem posługiwania się bronią, zaawansowanym systemem Sztucznej Inteligencji, nowym rusznikarzem oraz innowacyjną rozgrywką i grafiką, które przenoszą serię na zupełnie inny poziom. Gra zadebiutuje na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz komputerach PC już 28 października.

