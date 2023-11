Allegro kończy lubiany program. Oto co go zastąpi

Zacznijmy od Allegro Polecam, bo to ważne dla dotychczasowych uczestników tego programu.

Allegro Polecam - co ze zgromadzonymi środkami?

W programie Allegro Polecam można było udostępniać sprofilowane linki do produktów dostępnych w sprzedaży na platformie Allegro rodzinie czy znajomym. W przypadku, gdy ktoś kupił z tego linka dany produkt, na konto polecającego wpływało 20% kwoty prowizji, którą sprzedawcy płacili Allegro.

Od wczoraj linki te przestały już działać, a dokładnie zakupy z tych linków nie będą już generować wypłat dla polecających. Na ten moment warto jeszcze sprawdzić swoje dane rozliczeniowe na koncie (link do programu). Macie na to czas do 9 grudnia, do tego dnia Allegro będzie jeszcze wypłacać,- po weryfikacji zgodności z programem, zgromadzone dotychczas środki.

Wypłata nastąpi niezależnie od zebranej kwoty, nawet w przypadku jeśli będzie poniżej wymaganego minimum 20 zł.

Allegro Share - nowy program polecający

Nowy program Allegro Share uruchomiony zostanie w poniedziałek pod tym linkiem (jeszcze nie działa). Z jego zasadami możecie zapoznać się już z treści regulaminu (link - działa).

Po krótce, w odróżnieniu od programu Allegro Polecam, nie będzie już wypłat kwotowych, a w to miejsce będą przyznawane punkty - 1 punkt za 1 zł. Pocieszające jest to, że punktem odniesienia będzie tu kwota sprzedawanego towaru, a nie sama prowizja.

Uczestnictwo w Programie polega na Udostępnieniu przez Uczestnika Linku afiliacyjnego do Oferty w Mediach, w celu jej polecenia. W przypadku, gdy Odwiedzający, który został przekierowany na Ofertę za pośrednictwem Udostępnienia, w ciągu 24 godzin dokonał Zakupu z Linku lub Zakupu pośredniego, Uczestnik otrzyma 1 Punkt za każde 1 zł ceny Towaru, z zastrzeżeniem § 5 poniżej.

Przed przystąpieniem do programu, warto zapoznać się z podlinkowanym regulaminem, w którym to zawartych zostało wiele wyłączeń i dodatkowych warunków do spełnienia.

Źródło: Allegro.