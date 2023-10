Kupiłeś coś kiedyś na Allegro? Allegro podpowie za ile możesz to teraz sprzedać

Chyba większość internautów w Polsce kupiła coś kiedyś na Allegro, jednak z czasem tak zakupione rzeczy lądują w szufladzie, a przecież zawsze możemy im nadać drugie życie, odsprzedając je w tym samym miejscu.

Co nas powstrzymuje? Allegro specjalnie w celu odkrycia powodów takiego stanu rzeczy zleciła badanie, z wyników którego okazało się, że odstrasza od tego przede wszystkim wysiłek związany z przygotowaniem ogłoszenia, konieczność podania parametrów technicznych, określenie właściwej ceny oraz brak pomysłu na to, co można opłacalnie sprzedać.



To już nieaktualne, bo z nową funkcją: „Lista rzeczy na sprzedaż”, większość z tych niedogodności odejdzie,- formularz sprzedaży takich przedmiotów na Allegro Lokalnie wypełni się automatycznie.

Eliza Goździewicz, Allegro Lokalnie Business Unit Manager:

Nowa funkcjonalność może być wykorzystywana do odsprzedaży różnych niepotrzebnych przedmiotów zalegających w naszych domach. Mogą być to na przykład telefony, gry, meble czy rzeczy, z których nasze dzieci szybko wyrastają, w tym wózki, ubranka i zabawki. Jeśli użytkownik zakupił te produkty na Allegro, teraz może je łatwo i wygodnie odsprzedać na Allegro Lokalnie.



Sprawdziłem to na swoim koncie i rzeczywiście, w zasadzie wystarczy dodać aktualne zdjęcia danego przedmiotu, opis zużycia i formę dostawy, by w kilka sekund wystawić go do sprzedaży. Co do ceny, Allegro proponuje zakres - od do, za takie same używane przedmioty na platformie, w ramach którego możemy sami wybrać odpowiednią do zużycia kwotę.

Odpowiednią zakładkę „Lista rzeczy na sprzedaż”, znajdziecie na swoim koncie Allegro, według pierwszego zrzutu ekranu w tym wpisie.

Źródło: Allegro.