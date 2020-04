Seniorzy, to najbardziej narażona na działanie koronawirusa grupa wiekowa w naszym społeczeństwie. Allegro postanowiło wspomóc ją w zakupach online, tak by mogli pozostać bezpiecznie w domach, bez konieczności udawania się po zakupy do stacjonarnych sklepów.

W tym celu Allegro uruchomiło właśnie specjalną infolinię 616 271 777 (do 30 czerwca), czynną codziennie od 8:00 do 20:00. Konsultanci pod tym numerem będą pomagali seniorom w zakupach online, począwszy od założenia konta na tej platformie sprzedażowej po wyszukiwanie produktów, korzystania z filtrów, samego zakupu, płatności czy wyborze dostawy, włącznie z darmową dostawą z Allegro Smart!

Jakub Kłoczewiak, Customer Experience Director w Allegro:

W obecnej sytuacji kanał online jest najłatwiejszym, najbezpieczniejszym i najwygodniejszym sposobem robienia zakupów. Jest to szczególnie ważne, gdy unikanie zatłoczonych miejsc jest kluczowe dla zachowania zdrowia nas wszystkich. Podejmujemy dodatkowe kroki, aby pomóc seniorom odkryć zakupy online dzięki spersonalizowanej pomocy naszych doradców w czasie rzeczywistym.

Dobra inicjatywa, zważywszy na ten trudny czas i ograniczenia związane z wybuchem pandemii, seniorzy często pozostawieni są w tym okresie samym sobie, zmuszeni są wręcz do samodzielnych i niebezpiecznych teraz zakupów w sklepach stacjonarnych. Wydaje się nawet, że nie są świadomi, że te same zakupy są w stanie zrobić bez wychodzenia z domu, jeśli są tylko w posiadaniu adresu-email, smartfona czy komputera podłączonego do sieci.

