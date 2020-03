Allegro Smart! to usługa, która pozwala zamówić na tej platformie sprzedażowej zakupy do Paczkomatów, Punktów Odbioru oraz przy dostawie kurierem. W dwóch pierwszych przypadkach warunkiem skorzystania z darmowej dostawy jest złożenie zamówienia na kwotę powyżej 40 zł, a przy dostawie kurierem powyżej 100 zł.

François Nuyts, prezes Allegro:

Ze względu na obecną sytuację w kraju i apele o pozostanie w domach i unikanie dużych zgromadzeń, Allegro zdecydowało się wspierać tych, którzy stosują się do zaleceń a także rodziny, które chcą zrobić zakupy dla swoich najbliższych. W tym krytycznym okresie najbliższych kilku tygodni pokryjemy koszty dostaw. Akcja będzie finansowana przez Allegro i nie liczymy na zysk. Po upływie bezpłatnego okresu usługa wygaśnie automatycznie bez żadnych opłat dla użytkowników czy zachęt do jej wykupienia. Wyłącznym celem inicjatywy jest wsparcie najbardziej potrzebujących.

Do tej pory Allegro Smart! kosztowało 8,99 zł za 1 miesiąc lub przy wersji całorocznej 49 zł. Od dziś do 18 kwietnia kupujący na Allegro mogą korzystać z tej usługi za darmo. Co ważne, po upływie tego okresu usługa zostanie automatycznie dezaktywowana, więc nie narazicie się na dodatkowe koszty, jeśli zapomnicie o jej samodzielnym wyłączeniu.

Jeśli chodzi o aktualnych klientów korzystających już z Allegro Smart! również obejmuje ich darmowy miesiąc, o który to ich subskrypcja zostanie przedłożona. Na okres do 18 kwietnia zniesiony też zostanie limit adresów wysyłkowych obowiązujący w usłudze.

Aby skorzystać z darmowej dostawy, w opcjach dostarczenia przesyłki wybieracie odpowiedni punkt odbioru, z oczywistych względów zalecane jest teraz korzystanie z Paczkomatów, które posiadają opcję automatycznego otwierania skrytek, więc odbierzecie swoją paczkę w najbliższym Paczkomacie w zasadzie bez fizycznego kontaktu z maszyną.

