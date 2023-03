Allegro zapowiedziało właśnie spore zmiany, które zaczną obowiązywać od 11 kwietnia i później. Przede wszystkim będą to zmiany cenników ogłoszeń wystawianych przez osoby prywatne i firmy w kategoriach Motoryzacja i Nieruchomości.

Dokładnie rok temu, niezwykle popularny w Polsce - zwłaszcza w kategorii Nieruchomości, serwis Gumtree zakończył działalność w naszym kraju. Wyłączenie serwisu nastąpiło dokładnie 7 kwietnia 2022 roku, a 4 kwietnia Allegro już wypełniło tę lukę, udostępniając nową kategorię - właśnie Nieruchomości na Allegro Lokalnie (więcej o tym w tym wpisie).

Po roku od debiutu przyszedł czas na monetyzację i od 11 kwietnia, Allegro zapowiedziało zmiany cennika w wystawianych ogłoszeniach w kategorii Nieruchomości i Motoryzacja oraz kilka innych mniejszych korekt swojej oferty. Zacznijmy więc od końca.

Oceny i komentarze na Allegro

Do tej pory ocenę sprzedawcy mogli wystawić tylko u niego kupujący z pełną aktywacją konta Allegro, a zmienić lub usunąć ją mogli w terminie do 90 dni. Od 11 kwietnia, nie będzie już tu wymagana pełna aktywacja konta Allegro, a po 90 dniach możliwe będzie nadal usunięcie oceny, po kontakcie z Allegro.

Współdzielenie kont zwykłych z małżonkiem na Allegro

Allegro na ten sam dzień zapowiedziało też usunięcie współdzielenia konta z małżonkiem, nie będzie też można po tym terminie dodawać do konta jego rachunku bankowego do wypłat (jeśli już jest, to może pozostać). Tak więc jedyną możliwością współdzielenia konta pozostanie już tylko Allegro Family.

Koniec z rezerwacją produktów na Allegro Lokalnie

Z kolei na Allegro Lokalnie zniknie opcja rezerwacji produktu przez kupującego, tutaj przy okazji nastąpi aktualizacja regulaminu tego serwisu, który zawierał do tej pory błędny zapis o braku możliwości śledzenia przesyłki.

Inne zmiany na Allegro

Z pozostałych zmian warto wymienić jeszcze dodanie od 18 kwietnia nowej opcji dostawy - Allegro Odbiór w Punkcie DHL. Od tego samego dnia dostawa do Odbiór w Punkcie Packeta i Automaty Paczkowe Packeta w Czechach podrożeje z 9,59 zł do 10,99 zł (zniknie tu usługa dodatkowa DPD: SMS Predict).

Ponadto konta firmowe, które oferują darmowe dostawy Allegro Smart! będą musiały teraz oferować trzy opcje dostawy - oprócz jednej kurierskiej, co najmniej 2 inne metody dostawy – do punktu odbioru i/lub automatu paczkowego.

A od 3 kwartału 2023 roku Smart! będą tylko te oferty, w których udostępniane są:

co najmniej 2 metody dostawy do drzwi z listy metod kwalifikujących,

co najmniej 3 inne metody dostawy – do punktu odbioru i/lub automatu paczkowego z listy metod kwalifikujących.

Natomiast od 1 czerwca 2023 roku usunięta zostanie opcja zbiórek na Allegro Lokalnie.

Zmiany cennika w kategorii Motoryzacja na Allegro Lokalnie

Przechodzimy już do zapowiedzianej na 11 kwietnia zmiany cennika. W kategorii Motoryzacja dla kont zwykłych, w podkategoriach Samochody, Maszyny, Przyczepy, naczepy, Inne pojazdy i łodzie:

Pakiet Czas trwania Opłata za wystawienie Opłata za Wyróżnienie Lite z 1 na 10 dni z 4,90 zł na 15,99 zł z 4,90 zł na 9,99 zł Turbo z 10 na 30 dni z 24,90 zł na 22,99 zł z 19,90 zł na 15,99 zł Nitro 30 dni (bez zmian) z 49,90 zł na 33,99 zł z 29,90 zł na 0 zł (Wyróżnienie będzie w cenie pakietu)

Widzimy tu taktykę podwyżki znanej już w przypadku telekomów - więcej za więcej, z tym że mamy tu taki zabieg w najtańszej opcji Lite, gdzie czas ogłoszenia wydłużono z 1 dnia do 10, a cenę zmieniono z 4,90 zł do 15,99 zł.

W planie Turbo z kolei wydłużono czas z 10 dni do miesiąca i wprawdzie obniżono cenę z 24,90 zł do 22,99 zł, ale to jednocześnie spowodowało, że bardziej opłaca się brać ten plan niż Lite. Tak więc w wielu przypadkach Allegro na tym zyska z 4,99 zł za jedno ogłoszenie - właśnie 22,99 zł.

Bardziej opłacalny stanie się teraz też pakiet Nitro, który potaniał ponad 15 zł i zniesiono opłatę za wyróżnienie w wysokości 29,90 zł.

Zmiana cen w podkategorii Motocykle i quady:

Pakiet Czas trwania Opłata za wystawienie Opłata za Wyróżnienie Lite z 1 na 10 dni z 1,90 zł na 9,99 zł z 4,90 zł na 9,99 zł Turbo z 10 na 30 dni z 9,90 zł na 14,99 zł z 19,90 zł na 14,99 zł Nitro 30 dni (bez zmian) z 19,90 zł na 26,99 zł z 29,90 zł na 0 zł (Wyróżnienie będzie w cenie pakietu)

Tutaj w każdym planie mamy podwyżkę, ale w Nitro również znika opłata za wyróżnienie.

Natomiast sprzedawcy na kontach firmowych muszą liczyć się z podwyżką w każdym planie.

Podkategorie - Samochody, Maszyny, Przyczepy, naczepy, Inne pojazdy i łodzie:

Pakiet Czas trwania Opłata za wystawienie Opłata za Wyróżnienie Lite z 1 na 10 dni z 4,90 zł na 15,99 zł z 4,90 zł na 15,99 zł Turbo z 10 na 30 dni z 24,90 zł na 39,99 zł z 19,90 zł na 39,99 zł Nitro 30 dni (bez zmian) z 49,90 zł na 69,99 zł z 29,90 zł na 0 zł (Wyróżnienie będzie w cenie pakietu)

Motocykle i quady:

Pakiet Czas trwania Opłata za wystawienie Opłata za Wyróżnienie Lite z 1 na 10 dni z 1,90 zł na 9,99 zł z 4,90 zł na 9,99 zł Turbo z 10 na 30 dni z 9,90 zł na 26,99 zł z 19,90 zł na 26,99 zł Nitro 30 dni (bez zmian) z 19,90 zł na 49,99 zł z 29,90 zł na 0 zł (Wyróżnienie będzie w cenie pakietu)

Zmiany cennika w kategorii Nieruchomości na Allegro Lokalnie

W kategorii Nieruchomości podwyżki dotkną tylko kont zwykłych, ale za to znacznie w planach Podstawowym (wyświetlanie tylko na Allegro Lokalnie) i Optymalnym (na Allegro Lokalnie i Allegro).

Przy sprzedaży nieruchomości:

Pakiet Czas trwania Opłata za wystawienie Opłata za Wyróżnienie Podstawowy 30 dni (bez zmian) z 4,90 zł na 14,99 zł z 4,90 zł na 14,99 zł Optymalny 30 dni (bez zmian) z 5,90 zł na 24,99 zł z 13,90 zł na 24,99 zł Premium 30 dni (bez zmian) z 74,90 zł na 74,99 zł z 13,90 zł na 24,99 zł

Przy wynajmie nieruchomości:

Pakiet Czas trwania Opłata za wystawienie Opłata za Wyróżnienie Podstawowy 30 dni (bez zmian) z 0 zł na 4,99 zł z 4,90 zł na 14,99 zł Optymalny 30 dni (bez zmian) z 0 zł na 9,99 zł z 13,90 zł na 24,99 zł Premium 30 dni (bez zmian) z 74,90 zł na 74,99 zł z 13,90 zł na 24,99 zł

Znikają więc tu darmowe ogłoszenia przy wynajmie w pakiecie Podstawowym i Optymalnym, a przy sprzedaży rosną odpowiednio o ponad 300% i 400% - bez zmiany czasu trwania ogłoszeń.

Źródło: Allegro.