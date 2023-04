Już 18 maja wejdą w życie nowe przepisy regulujące ocenę zdolności kredytowej i przekazywanie informacji o zobowiązaniach kredytowych do baz zewnętrznych. Zmiany te dotkną m.in. klientów Allegro korzystających z Allegro Pay. Co się zmieni?

Allegro Pay to jedna z usług oferowanych przez największy polski serwis aukcyjny - to wygodne płatności odroczone. Dostęp do nich jest banalnie prosty - wystarczy wypełnienie wniosku celem potwierdzenia tożsamości, a po aktywacji usługi użytkownicy mogą już korzystać z tej formy zakupów. Limity jakie przysługują klientom wynoszą od 500, do 4200 złotych. Spłata zadłużenia odbywać się może na kila sposobów: całkowicie w ciągu 30 dni (darmowe, dla wszystkich), a w przypadku zakupów powyżej 200 zł w 2 częściach (za darmo dla użytkowników Allegro Smart) lub w 3, 5, 10 lub 20 częściach (RRSO do 29,53%). Liczbę rat można zmienić podczas wyboru metody płatności. W zakładce Allegro Pay na koncie Allegro znajdziemy wszystkie zakupy opłacone tą metodą oraz harmonogram spłat - to tam można sprawdzić ile jeszcze możemy wykorzystać środków na zakupy. Wszystko szybko i bez dodatkowych komplikacji - przynajmniej jeszcze przez chwilę.

Allegro Pay. Duże zmiany w działaniu usługi już od 18 maja

Jak informuje Allegro, już od 18 maja wprowadzone zostaną dodatkowe formalności związane z przyznaniem środków w ramach Allegro Pay i realizacją usługi odroczonych płatności. Ma to związek z wchodzącym w życie nowym prawem zmienionym ustawą z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa ta zmienia między innymi przepisy o ocenie zdolności kredytowej i o przekazywaniu informacji o zobowiązaniach kredytowych do baz zewnętrznych. A to oznacza, że Allegro będzie zobowiązane do bardziej dokładnego sprawdzania użytkowników serwisu przed aktywacją usługi Allegro Pay.

Na mocy nowej ustawy, Allegro zobowiązane będzie do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej na podstawie informacji z baz zewnętrznych, takich jak: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) lub biura informacji gospodarczej. Firma będzie musiała również przekazywać do Biura Informacji Kredytowej informacji o każdej umowie kredytowej zawartej od 18 maja 2023 roku. Co to oznacza dla użytkowników - tych nowych i starych?

Allegro będzie prosić zgodę na weryfikację informacji w bazach zewnętrznych. Zgoda ta będzie potrzebna do ponownej oceny zdolności kredytowej. Komunikat o konieczności wyrażenia zgody pojawi się podczas zakupów na Allegro wybierając Allegro Pay jako metodę płatności. Co najważniejsze - ocena zdolności kredytowej może mieć wpływ na wysokość dotychczasowych środków.

Allegro podaje, że jeśli nie wyrazimy zgody na weryfikację, firma nie będzie miała możliwości oceny zdolności kredytowej, co skutkować będzie automatycznym odrzuceniem płatności metodą Allegro Pay. Do BIK będą przesyłane będą wszystkie informacje o umowach z Allegro Pay zawartych od 18 maja 2023 roku, jak również o ewentualnych opóźnieniach w spłacie.