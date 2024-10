TEMU na celowniku UOKiK - klienci nie wiedzą od kogo kupują

Prezes UOKiK poinformował dzisiaj o postawieniu zarzutów o naruszaniu praw konsumentów, irlandzkiej spółce Whaleco Technology Limited z siedzibą w Dublinie, która to odpowiada za sprzedaż towarów na platformie TEMU w Polsce.

Jakie to dokładnie naruszenia? W toku postępowania wyjaśniającego, nasz krajowy regulator sprawdził sposób prezentowania informacji ważnych dla kupujących na stronie i w aplikacji Temu.

Okazało się, że kupujący na tej platformie nie mieli w sposób jasny i zrozumiały przedstawionych informacji o przysługujących im prawach, zwłaszcza w temacie ewentualnych reklamacji zakupionych towarów. Ponadto brakowało też istotnej danej, również w tym temacie - czy kupujemy od osoby prywatnej czy firmy.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Utrudniony jest też dostęp do informacji o sprzedawcach, gdyż dotarcie do nich wymaga kilkukrotnego przeklikania się przez serwis, a dodatkowo jak już do nich dotrzemy, część z tych danych prezentowana jest w języku chińskim.

Ostatni z zarzutów dotyczy przycisku „Złóż zamówienie”, który to jest niewystarczający, bo zgodnie z przepisami złożenie zamówienia powinno być opatrzone informacją „z obowiązkiem zapłaty” lub inną równoważną.

W przypadku potwierdzenia powyższych zarutów, UOKiK może nałożyć na irlandzką spółkę karę finansową w wysokości 10% obrotu, za każdą zakwestionowaną praktykę.

Ponadto, UOKiK prowadzi inne postępowanie względem TEMU, a dotyczące sposobu prezentowania cen na tej platformie. W szczególności chodzi o promocyjne ceny produktów - według przepisów (wprowadzonych unijną dyrektywą Omnibus), obok każdej promocyjnej ceny, powinna być w sposób widoczny pokazana jej wysokość obowiązująca w ostatnich 30 dniach.

Źródło: UOKiK.