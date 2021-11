Allegro przejmuje czeskie Mall Group za prawie miliard euro!

Allegro w wyniku tej transakcji przejmie 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO za kwotę 881 mln euro. Tym samym Allegro wejdzie w posiadanie biznesu e-commerce Grupy Mall oraz logistycznego WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce.

François Nuyts, prezes Allegro:

Przez dwie dekady Allegro stało się dla konsumentów w Polsce ulubionym miejscem robienia zakupów online. Wspólnie z Grupą Mall będziemy mogli nie tylko podnieść jakość codziennego życia 18 mln klientów, których już obsługujemy, ale także dotrzeć z naszą ofertą do innych części Europy. Kupujący będą mogli liczyć na lepszy wybór, atrakcyjne ceny i większą wygodę, a wspólna baza około 135 tys. sprzedawców pozwoli wystawić ofertę na platformie i sprzedawać w całym regionie.

Po tym przejęciu Allegro stanie się wiodącą platformą e-commerce na rynku wartym 1,14 bln zł z dotarciem do ponad 70 mln konsumentów w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i Chorwacji.

Jan Hanuš, prezes Grupy Mall:

Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywami, jakie rozciągają się przed nami. Nasz model biznesowy idealnie pasuje do grupy prowadzącej tak duży marketplace. Dodatkowo oferujemy dostęp do rozbudowanej infrastruktury ostatniej mili i zaplecza operacyjnego w krajach, w których działamy. Łącząc nasze mocne strony, będziemy mogli zaoferować klientom i sprzedawcom pełen pakiet usług w sześciu krajach tej części Europy.

To świetne posunięcie ze strony Allegro, które pozwoli stworzyć niezwykle silną platformę e-commerce z całym zapleczem pracowników (7.200 osób) i logistyką na dużym obszarze Europy. To szansa dla pracowników na rozwój, nowe doświadczenia i dla sprzedawców, którzy zyskają nowe rynki zbytu i dotarcie do nowych konsumentów. Przejęcie to z pewnością umocni też Allegro w kontekście ekspansji Amazona w tej części Europy.

Finalizacja całej transakcji planowana jest na pierwsze półrocze 2022 roku, oczywiście po uzyskaniu wymaganych zgód organów antymonopolowych i organów nadzoru.

Źródło: Allegro.