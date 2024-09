Wysyłasz paczki z Allegro Pocztą Polską? Sprawdź zmiany, by uniknąć kary

Poczta Polska wprowadza ważne zmiany dla wysyłających paczki z Allegro metodami dostawy - Allegro Kurier Pocztex i Allegro Kurier Pocztex pobranie. Wejdą one w życie 1 listopada, ale Allegro już 19 września wprowadza na nie okres przejściowy.

Do tej pory w cenie podstawowej, wynikającej wprost z cennika dostaw metodami Allegro Kurier Pocztex i Allegro Kurier Pocztex, można było wysyłać paczki o następujących parametrach:

waga – do 30 kg

maksymalna suma boków (szerokość + wysokość + długość) – 250 cm

długość najdłuższego boku – maksymalnie 120 cm.

Jednak od 1 listopada, Poczta Polska wprowadza zmiany w swoim regulaminie, w którym to znalazły się zapisy, iż zaprzestaje realizacji dostaw paczek powyżej 20 kg i przekraczających wymiary 70x60x60 cm. Od tego dnia, jeśli sprzedawca nada taką paczkę, przekraczającą maksymalne wymiary i wagę, Allegro naliczy za nią dodatkową opłatę w wysokości 99,99 zł.

Co ciekawe jednak i najważniejsze tu, Allegro zdecydowało się na wprowadzenie okresu przejściowego,- trwającego od 19 września do 31 października, w którym to już nie będzie możliwe bez dodatkowych kosztów wysyłanie paczek w dotychczasowych maksymalnych rozmiarach i wadze.

Na szczęście jest to niewielki koszt w porównaniu z tym, obowiązującym od 1 listopada, bo wynoszący 6,99 zł brutto za każdą paczkę ponad maksymalne parametry. Ma to prawdopodobnie na celu uchronienie sprzedawców, do których ta informacja nie dotrze w odpowiednim momencie, przed wyższymi kosztami od listopada. Jeśli już teraz zapłacą raz dodatkowo, z pewnością drugi raz nie wyślą już tymi metodami takich paczek.

Jeśli nadasz paczkę, która będzie ważyć ponad 20 kg lub przekroczy wymiary 70x60x60 cm, od 1 listopada 2024 będziemy naliczać za to dopłatę – 99,99 zł brutto. Wcześniej – od 19 września do 31 października – wprowadzimy okres przejściowy. W tym okresie nadal możesz nadawać cięższe i większe paczki, ale z dodatkową opłatą w wysokości 6,99 zł brutto.

Co pozostaje, jeśli nadajemy cięższe paczki? Nadal paczki do 31,5 kg można nadawać takimi metodami dostaw jak Allegro Kurier DPD czy Allegro Kurier DHL.

