Kupujący przy wyszukiwaniu interesujących ich produktów na liście filtrów mogą sobie zaznaczyć wyświetlanie tylko tych pozycji z oznaczeniem SUPER CENA. To z pewnością zwiększa sprzedaż sprzedawcom, którzy oferują najniższe ceny.

Allegro Ceny – program dla wszystkich sprzedawców

Allegro Ceny z kolei to program, który dostępny był do tej pory dla wybranych sprzedawców, ale już od 1 lipca będzie mógł w nim uczestniczyć każdy sprzedawca, który spełni następujące wymagania:

aktywne konto firmowe

jakość sprzedaży na poziomie co najmniej neutralnym

wskaźnik poleceń za ostatnie 12 miesięcy na poziomie co najmniej 98,5%

obrót na koncie w okresie styczeń – maj 2021: co najmniej 25 tysięcy zł.

Na czym on polega? Tutaj znowu Allegro analizuje ceny rynkowe popularnych w sprzedaży produktów, porównuje je z cenami na Allegro i w przypadku, gdy dany sprzedawca wystawia na Allegro jeden z tych produktów w konkurencyjnej (jak najniższej cenie) włącza go do programu i obniża jego cenę automatycznie w serwisie tak, aby zejść poniżej ceny rynkowej (to akurat tylko moje przypuszczenia, ale wydają się to oczywiste).