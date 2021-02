Każdy, kto choć raz kupował coś na Allegro, zwłaszcza któryś z popularnych produktów wie, że dotarcie do najlepszej oferty może zajmować sporo czasu. Trzeba przy tym uruchomić interesujące nas filtry, zaznaczyć odpowiednie opcje, jak Allegro Smart!, konkretny przedział cenowy itp. filtry. A i tak, musimy się przedzierać później do właściwej oferty sprzedaży przez różne techniki sprzedawców, którzy chcą być najwyżej w wynikach, ogłoszenia sponsorowane czy wyróżnione.

SUPER CENA w wyszukiwarce na Allegro

SUPER CENA to parametr w wyszukiwaniu produktów, który za jednym zamachem przefiltruje nam wyniki po kilku istotnych filtrach. Co więcej, będzie on ściśle monitorowany przez Allegro raz dziennie. Zanim przejdziemy jednak do szczegółów, spójrzcie proszę na przykładowe wyszukiwanie produktu – iPhone 12, na czysto bez żadnych parametrów.

Najwyraźniej brakuje tu wielu filtrów, by przebić się do interesujących ofert. Jest co prawda na pierwszej pozycji smartfon tej marki w atrakcyjne cenie, niby w promocji, ale po wejściu w szczegóły okazuje się, że to outlet. Generalnie na wyszukiwanie iPhone 12 wyświetli nam się 1835 ofert na 31 podstronach.

Zastosujmy teraz tylko ten jeden parametr w wynikach wyszukiwania – SUPER CENA.

Warunki ofert do oznaczenia SUPER CENA

Prawda, że nowa funkcja robi różnicę? Zaznaczając ją mamy pewność, że wyświetlone oferty spełniają poniższe warunki, monitorowane raz dziennie przez Allegro:

najniższa cena na Allegro

wystawiona na koncie firmowym z jakością sprzedaży na poziomie co najmniej neutralnym

z opcją kup teraz

więcej niż 1 sztuka dostępnego towaru

produkt jest nowy

z darmową dostawą w ramach Allegro Smart!

Najważniejszy z parametrów, czyli najniższa cena na Allegro rzeczywiście jest spełniony na podanym przykładzie. Te ceny iPhone 12 są najniższe i to nie tylko na tej platformie, ale i w porównaniu z cenami w sklepie Apple czy w popularnych elektromarketach. To również istotne – Allegro monitoruje i porównuje te ceny również z rynkiem i przyznaje to oznaczenie zupełnie za darmo sprzedawcom, przy ich produktach spełniających warunki powyższe warunki.