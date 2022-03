Allegro dołącza się do blokady sprzedaży produktów z Rosji i Białorusi

Allegro rozpoczęło właśnie automatyczną wysyłkę wiadomości do sprzedawców na swojej platformie sprzedażowej, z informacją o wprowadzeniu blokady sprzedaży produktów od producentów rosyjskich i białoruskich.

Allegro, czyli największa platforma sprzedażowa w Polsce, dołącza się do sieci sklepów, które już zrezygnowały ze sprzedaży towarów rosyjskich i białoruskich producentów. Informacja taka pojawiła się na koncie jednego ze sprzedawców na Twitterze, można z niej wyczytać, iż:

Nie chcemy wspierać rosyjskiej i białoruskiej gospodarki. Zablokowaliśmy sprzedających z tych krajów. Ograniczymy sprzedaż produktów z tych państw na Allegro i Allegro Lokalnie Od 14 marca nie wystawisz oferty z produktem rosyjskiej lub białoruskiej marki.

Postanowiliśmy więc zapytać Marcina Gruszkę z Allegro o więcej szczegółów związanych z tą decyzją. Okazuje się, że Allegro w pierwszej kolejności zablokuje możliwość wystawiania swoich przedmiotów od sprzedawców z Białorusi i Rosji.

Pozostaje jednak kwestia produktów z tych krajów, które sprzedają polscy sprzedawcy. Tu Allegro podeszło ze zrozumieniem przede wszystkim interesów polskich sprzedawców, którzy zaopatrzyli się - kupili już te produkty jakiś czas temu, więc ponieśli by z tytułu totalnej blokady znaczne i nieusprawiedliwione koszty.

Allegro postanowiło więc, że od 14 marca zablokuje jedynie wystawianie nowych produktów, znanych marek rosyjskich i białoruskich. Przy czym zaznacza, iż będzie się opierało przy tym na swojej najlepszej wiedzy w tym zakresie.

Dla przykładu podaje znaną markę dezodorantów, której tylko jedna linia sztyftów produkowana jest w Rosji, a więc nie jest to sensu stricto rosyjska marka, z drugiej strony bez żadnych wątpliwości będzie można ocenić, iż jeden z producentów oprogramowania antywirusowego legitymuje się rosyjskim pochodzeniem i jego produkty nie będą mogły być wystawiane na Allegro przez sprzedawców na tej platformie. Oczywiście Allegro będzie się wsłuchiwało w argumentacje polskich sprzedawców i w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zasadności blokady niektórych produktów, będzie na bieżąco na nie reagował.

Blokada będzie dotyczyła zarówno sprzedaży na Allegro jak i Allegro Lokalnie.

Źródło: Twitter/Własne.